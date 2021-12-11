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能源走勢停滯 但看好將反彈

財經新聞組／綜合報導

能源股走勢最近陷入停滯，在今年火熱反彈之後稍作喘息。史坦普500指數的能源類股上月下跌超過4%。與此同時，西德州中質原油(WTI)在同期下跌16%。

不過，摩根大通分析師相信能源股可以在2022年恢復其領漲地位，有利的商品價格、健康的資產負債表和資本回報計畫是值得樂觀的理由，並特別點名埃克森美孚(Exxon Mobil)、Phillips 66和森科能源(Suncor Energy)是3支最看好的個股。

Laffer Tengler Investments CEO兼投資長騰格勒(Nancy Tengler)也加碼買進，尤其是響尾蛇能源(Diamondback Energy)等上游企業。她說現在賣出該股還為時過早，但她不會在目前價位買入。

她說，「我們最近還買進Phillips 66，摩根大通調升其評級是很合理的。該公司正在進行成本重組，且似乎已解決一些執行面問題。即使omicron變種病毒一再成為頭條新聞，石油行情仍將繼續。」

Phillips 66 10日小漲，與整體類股和油價的低迷相反。不過，它今年表現不佳，僅上漲3%。

騰格勒說，「美國供應量要恢復到疫情前的水平，可能需等到2023年7月。油價仍將繼續面臨上漲壓力，投資能源股仍然有利可圖。」

在德文能源(Devon Energy)和馬拉松石油(Marathon Oil)等個股帶動下，能源業在2021年成長近50%。WTI原油同期上漲了46%。

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，「我建議投資人不要想太多，只需做多XLE即可，它的殖利率有3.8%。」

XLE能源ETF持有所有主要能源股。目前價格較10月底創下的歷史高點低4%。

他說，「其實最佳投資策略就是操作殖利率，也就是做多XLE，然後在大約180天後賣出一些看漲期權，以真正提高獲利率。」

殖利率 投資 石油

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