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市場過熱？馬斯克再賣特斯拉股票 別家公司高管也售股

編譯季晶晶／綜合外電
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

許多企業創辦人和領導人今年趁股價在歷史高點時賣股，此時正值公司估值飆漲，而美國可能即將修法加稅。

根據提交給主管機關的申報資料，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）連續第五周削減持股，又再出售934,091股，價值9.63億美元，以便為行使股票選擇權買進217萬股支付稅款。自從上月在推特辦網友意見調查以來，馬斯克已賣出1,100萬股，接近兌現出脫10%持股的承諾。

華爾街日報分析研究業者InsiderScroe數據報導，今年來，有48位企業執行長因賣股各進帳逾2億美元，人數幾乎是2016到2020年間平均內部人賣股的4倍。

除了馬斯克外，大賣股票的還有知名國際化妝品公司雅詩蘭黛創辦人家族成員、億萬富豪勞德（Ronald Lauder）；Google共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）；控制沃爾瑪超市的沃爾頓家族（Walton family）；創辦戴爾科技的戴爾（Michael Dell）；以及，臉書母公司Meta平台的執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）。

在史坦普500指數成分股公司，內部人截至11月底出售了創紀錄的635億美元持股，比起2020年全年，大增50%。

賓州大學華頓商學院會計學教授Daniel Taylor說，這是近幾年來未曾見過的「空前盛況」，2021年是10年來內部人售股最多的年份，很像2000年代初期、達康榮景末期的風潮。Taylor指出，內部人長久以來一直都能賣在高峰，買在低谷。

法律未要求高階主管說明，他們為什麼賣股票，也很少有人講明白。此刻正值華府國會議員盤算著要加稅，做為民主黨「重建美好未來」（Build Back Better）法案的一環，他們考慮調高長期資本利得的最高稅率。在新稅率生效前，有錢納稅人每賣掉1億元股票，有可能節稅達800萬美元。光是11月，內部人總共賣得155.9億美元。

微軟執行長Satya Nadella上月賣掉手上的半數持股，稅前大概是3.74億美元。分析師說，此舉可能與華盛頓州明年起、要對長期資本利得課徵7%的稅有關。

今年5月，企業發布強勁財報後，是內部人的另一個賣股高峰期，企業領導人賣掉131.2億美元的股票。

有些內部人持續在賣，但今年腳步更快。施瓦布（Charles Schwab）今年賣出他創辦的嘉信理財集團股票，數量是2015年來最多：530萬股共3.61億美元。

InsiderScore研究主管Ben Silverman說：「這些人一整年都在告訴你市場過熱。」

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