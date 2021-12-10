亞馬遜網路服務斷線 網購停擺

AWS快要變成太大不能倒的服務。（路透）

無法啟動掃地機器人，全食超市(Whole Foods)的網購訂單突然被取消；亞馬遜 龐大的零售業 務中部分放緩甚至停頓。

亞馬遜網絡服務(AWS)是為大小企業提供雲端 基礎建設技術的領先供應商，7日出現歷史性長達數小時的中斷。熱門網站和大量服務被下線，激怒用戶，並引發一個重要的議題：如此多的經濟活動依賴少數供應商的技術可能產生嚴重的問題。

根據Synergy Research Group的數據，AWS在第2季控制了全球雲端基礎建設市場的33%，其次是微軟的20%，谷歌的10%。AWS第3季營收同比增加39%至161億元，超過整體亞馬遜15%的增幅。

7日的停擺始於美東時間上午11點左右，並大多在當晚得到解決。亞馬遜證實，AWS位於維吉尼亞北部的US-East-1服務出現故障。該公司尚未說明導致停擺的原因。

亞馬遜於2017年以137億元收購的全食超市取消了受影響地區部分用戶的訂單，並提供退款以示安慰。根據亞馬遜的通知，使用自有車輛外送的亞馬遜Flex司機因無法出勤，獲承諾依舊可獲支付報酬。

AWS的混亂在一個特別不便的時機削弱了亞馬遜的零售業務。目前正是銷售旺季，假日購物者的訂單紛至沓來。占亞馬遜所有零售量一半以上的第三方商家，通常靠年底幾周時間來實現大多數全年銷售額目標。

其他主要網路服務和基礎建設業者今年也都出現嚴重的中斷。協助企業加快向消費者遞送數位內容速度的Fastly，在6月也經歷宕機，導致亞馬遜、紐約時報和Hulu等主要網站癱瘓。臉書在10月由於配置問題，遭遇2008年以來最嚴重的中斷。

這次AWS宕機還導致擁有超過3000萬用戶的網路教學平台Canvas以及Respondus的LockDown瀏覽器癱瘓，後者是一種考試監考服務，可在學生參加考試時阻止使用網頁瀏覽功能。

對於教育機構和零售業來說，遇到這種事真是糟透了，因為全美許多大學生都正在進行期末考。加州聖安娜學院助理教授拉穆雷爾(Chantal Lamourelle)不得不延後原定7日早上以網路視訊進行的兒童發展課程考試。