焦點轉向通膨 股指中止連漲

道瓊 工業平均指數 、史坦普500指數和那斯達克綜合指數都走跌，中斷連續3天漲勢，因為交易員暫時退場，將注意力轉向將於10日公布的通膨數據。

道指收盤微跌0.06點至3萬5754.69點。史指下跌33.76點或0.72%至4667.45點。那指下跌269.62點或1.71%至1萬5517.37點。然而，所有股指本周仍有望上漲，道指可望創下3月12日以來最大單周漲幅。史指距離歷史高點約1%。

與旅遊相關的幾支個股本周都走高，但9日下跌。Carnival和Norwegian Cruise Line分別下跌1.69%和1.65%，聯合航空下跌1.79%，旅遊訂位股Expedia和Booking Holdings分別下跌1.53%和1.72%。景順動態休閒娛樂ETF下跌1%。

Rent The Runway下跌4.17%，該公司上季財報虧損激增且用戶增幅低於疫情前。電動車製造商Lucid宣布發行17.5億元的可轉換優先票據，股價 下跌18.34%。

CVS在投資人大會前發布樂觀的財報，股價上漲4.52%。家庭零售商RH財報獲利井噴，並提高營收財測低標，股價上漲5.47%。

勞工部訂10日發布11月消費者物價指數(CPI)，《道瓊》預計年增率為6.7%，將是1982年6月以來新高。有些人甚至預測可能超過7%。