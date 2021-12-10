我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

CVS：網路易銷贓 助長商店打劫

財經新聞組／綜合報導

CVS Health CEO林奇(Karen Lynch)表示，該連鎖藥店正與司法部長合作，並敦促國會協助終結一連串的打砸搶劫案。

她說該公司已經注意到組織型犯罪正在增加，不過這對CVS的獲利影響很小。她說這類盜竊是由網路市場助長的，因人們可以在網路上匿名出售贓物並從中獲利。

她指出，「銷售贓物的都是罪犯，這種情形正在影響我們的店面。」「他們正在做的事是將從我們店內搶來產品，並將它們放到網上，我們需要追蹤去向。」

包括Target、Home Depot和Autozone在內的大型零售商也呼籲政府領導人打擊網上被盜竊或假冒商品的銷售行為。包括CVS在內的一群業者簽署了一封支持立法的信函，要求對網路零售市場上的第三方賣家進行驗證。

包括百思買(Best Buy) CEO巴里(Corie Barry)在內的其他零售主管也提到了組織型犯罪的普遍性。巴里說有些小偷進入店面從貨架上搶走消費性電子產品時，往往攜帶撬棍或槍支。她表示，這些罪行可能會損害在本已緊張的勞動市場中招聘和保留員工。

百思買表示，它正將一些商品上鎖，與零售交易集團合作，並在一些店面雇用保安。而CVS則在某些店面將商品上鎖，需由員工持鑰匙解鎖。

CVS自疫情爆發和林奇掌舵之後首度舉辦投資人大會。林奇和其他公司領導人談到將如何將CVS變成一個中心樞紐，讓美國人可以獲得從年度健檢到糖尿病管理等全面的醫療保健服務。

CEO 糖尿病 疫情

上一則

接手紫光集團 阿里巴巴傳出局

下一則

人行上調金融機構外匯存準率 人民幣急漲變急跌率

延伸閱讀

防盜 伊州CVS藥房將採用「延時保險箱」

防盜 伊州CVS藥房將採用「延時保險箱」
不受信任、警民關係冷 紐約逾半市警後悔從警

不受信任、警民關係冷 紐約逾半市警後悔從警
CVS全國將關900店 舊金山21家店 暫未收到關閉通知

CVS全國將關900店 舊金山21家店 暫未收到關閉通知
連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？