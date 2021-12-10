CVS：網路易銷贓 助長商店打劫

CVS Health CEO 林奇(Karen Lynch)表示，該連鎖藥店正與司法部長合作，並敦促國會協助終結一連串的打砸搶劫案。

她說該公司已經注意到組織型犯罪正在增加，不過這對CVS的獲利影響很小。她說這類盜竊是由網路市場助長的，因人們可以在網路上匿名出售贓物並從中獲利。

她指出，「銷售贓物的都是罪犯，這種情形正在影響我們的店面。」「他們正在做的事是將從我們店內搶來產品，並將它們放到網上，我們需要追蹤去向。」

包括Target、Home Depot和Autozone在內的大型零售商也呼籲政府領導人打擊網上被盜竊或假冒商品的銷售行為。包括CVS在內的一群業者簽署了一封支持立法的信函，要求對網路零售市場上的第三方賣家進行驗證。

包括百思買(Best Buy) CEO巴里(Corie Barry)在內的其他零售主管也提到了組織型犯罪的普遍性。巴里說有些小偷進入店面從貨架上搶走消費性電子產品時，往往攜帶撬棍或槍支。她表示，這些罪行可能會損害在本已緊張的勞動市場中招聘和保留員工。

百思買表示，它正將一些商品上鎖，與零售交易集團合作，並在一些店面雇用保安。而CVS則在某些店面將商品上鎖，需由員工持鑰匙解鎖。

CVS自疫情 爆發和林奇掌舵之後首度舉辦投資人大會。林奇和其他公司領導人談到將如何將CVS變成一個中心樞紐，讓美國人可以獲得從年度健檢到糖尿病 管理等全面的醫療保健服務。