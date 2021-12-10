美股最錢線／專家：追高特斯拉有風險

交易員表示，即使最近不少分析師持樂觀態度，但現在還不是買進特斯拉股票 的時候。

德意志銀行重申其買入評級，宣稱沒有美國競爭對手能「追近」特斯拉的市場領導地位，這家電動車製造商股價 8日上漲近2%。而且New Street Research也發布比7日收盤價高出近48%的華爾街最目標價水平。

Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)表示，就算該股自11月1日以來下跌約6%，但這遠仍非理想的切入點，「不妨退後一步問問自己，如果今天並未持有這支股票，還會買進嗎？從根本面角度來看，真的很難下手。」

他警告，特斯拉可能在電動車市場占有主導地位，但其股票的交易倍數極高：市銷率約為22倍，企業價值相對息稅折舊及攤銷前收益(EBITDA)約為180倍，本益比接近160倍。

他說：「它的門檻太高，以至於很難計算安全的獲利率。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)從技術面角度來看，也認為特斯拉股票也可能存在風險。

他警告，隨著聯準會(Fed)考慮加快收緊購債時間表，以及中國政府對企業債務、槓桿和風險承擔的限制，特斯拉等靠流動性帶動的股票在2022年可能會遇到困難。

馬利表示，「即使德意志銀行對特斯拉這類股票的基本面評比是正確的，但其中一些創新股也將被迫部分回跌。」

他表示，隨著特斯拉股價跌近50日移動均線的關鍵支撐位，若是跌破該水平可能預示更多麻煩，「如果它跌破這個略低於1000元的50日移動均線，將會創下6個月以來首見的低點。」

馬利說，「如果跌破，跌勢將非常容易進一步擴大，甚至可能下探200日移動均線。」

特斯拉股價9日下跌6.1%至1003.8元。（財經新聞組）