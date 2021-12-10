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尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

財經簡訊

財經新聞組／整理

福特電動皮卡 暫停接單

福特CEO法利(Jim Farley)表示，市場對該公司即將於2022年推出的F-150 Lightning電動皮卡興趣如此之大，以至於福特不得不停止接受預訂。他說，目前接單量已達20萬，正在提升產能至每月7萬至8萬輛。該型電動車已成福特汽車數十年來最暢銷的F系列皮卡。

谷歌不因通膨而加薪

谷歌高管承認員工對通膨上升感到擔憂，但表示無意全公司加薪來回應。谷歌在全體員工大會前於7日舉行一場特別會議，討論勞動薪酬的話題。負責薪酬的副總裁瓦格納(Frank Wagner)表示，雖然谷歌試圖以讓薪資更具競爭力，但它不會司因通貨膨脹而全公司進行調薪。

水牛城星巴克 成立工會

經過長達數月爭取，紐約水牛城的星巴克員工支持至少一家當地咖啡館成立工會。這個結果標誌著這家咖啡巨頭的連鎖咖啡館在近30年前上市以來首次成功爭取工會化，可能在餐飲業掀起漣漪。Elmwood Avenue地區的勞工以19票對8票贊成在紐約勞工聯合組織下成立工會。

交機延誤 美航減明夏國際航班

美國航空表示，由於波音787夢幻機長期交機延誤，它將縮減明年夏天的國際航班，並且波音將對此進行賠償。由於波音和聯邦監管機構審查出一系列生產缺陷和需要修復，這款波音廣體客機過去一年大部分時間都暫停向客戶交機。

亞馬遜壟斷 遭義罰12.8億

亞馬遜9日因濫用市場支配地位而被義大利反壟斷監管機構罰款11.3億歐元（12.8億美元）。義大利Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato（簡稱AGCM）表示，亞馬遜損害了電商物流服務中的競爭運營商，利用其主導地位鼓勵亞馬遜賣家使用亞馬遜物流服務(FBA)。

電動車電池商Solid Power上市

在完成SPAC交易後，電動車電池供應商Solid Power在那斯達克上市掛牌，股價飆升14%。Solid Power的投資人包括福特汽車和BMW，股票代碼為「SLDP」。其認股權證以「SLDPW」進行交易。該股一度漲至每股14.85元，隨後回落至14元以下，收報13.01元，上漲8.42%。

亞馬遜 谷歌 咖啡

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