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美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

編譯洪啟原／綜合外電
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

最新數據顯示，到今年10為月為止，從美國九大港口啟航的空櫃數量多達1,210萬只，幾乎比去年同期暴增50%。由於託運商急著將空櫃調回亞洲，美國出口方除面臨港口壅塞造成的物流瓶頸，預訂的艙位也經常遭到取消。    

美國港口塞港，焦點一直放在美國消費者拿不到進口貨。但另一方面，美國含農產品在內的出口貨，要送達海外客戶也很困難。

根據MarketWatch整理的資料，到10月為止從美國九大港口返回亞洲的未裝貨20呎標準貨櫃（TEU），分別比2019年和去年激增37.8%和46.2%。相較下，今年來抵達這些港口的裝貨的TEU多達2,060萬只，比去年同期大增22%。

整體來看，到10月為止，離開美國九大港口的貨櫃，高達59%皆是空櫃。自新冠肺炎疫情爆發以來，裝運美國貨物、從這些港口出發的TEU已減少10.7%，2019年頭十個月多達930萬只，而今年同期降至830萬只。

美國消費者對進口貨物的需求勁增，推升亞洲對美出口的運價，意味這趟旅程的獲利遠高於美國對亞洲出口。美國農業運輸聯盟（AGTC）執行董事弗瑞曼表示，這促使托運商（shipper）急忙把空櫃運回亞洲，再裝運更多貨物運往美國。AGTC是代表農業出口商的貿易團體。

此外，企業支出管理軟體業者Coupa供應鏈策略部門副總裁德爾巴在報告中說：「這絕對是全球供應鏈23年來面臨的最嚴峻處境」，認為供應鏈受阻將使顧客在聖誕購物季飽受煎熬，預料明年也將如此。他說：「這個挑戰在於，要如何把產品從港口送到顧客手上？」

據報告，零售業者預估，過去18個月的營收損失5%至20%不等，相當於銷售額減損數十億美元，因受到供應鏈議題拖累。這項報告訪調英美德法逾600位供應鏈領袖和零售商。

供應鏈 營收 疫情

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