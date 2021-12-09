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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

遊客不怕搭機 航空業挺過omicron

財經新聞組／綜合報導
美國航空業者已漸能適應疫情衝擊。（路透）
美國航空業者已漸能適應疫情衝擊。（路透）

航空公司股價本世紀以來表現動盪不定，從911事件到金融危機再到新冠疫情，一再出現許多低點。

不過，達美航空等業者正由omicron變種病毒引起的短暫恐慌中反彈。之前市值最高的達美航空一度下跌達25%，拖累NYSE Arca航空業指數出現修正走勢；如今雖然回升，但仍低於一個月前水平。

分析人士指出，有幾個因素使這波病毒恐慌與眾不同。從去年3月首度爆發，到今年夏季的Delta變種病毒，很重要的一點是：這次乘客並沒有放棄搭機出遊。

與此同時，資本市場也表態將支持航空公司，願意借錢甚至購買更多股票，達美和其他航空公司一直在努力降低成本，並接受聯邦援助以限制裁員和維持營運。

CFRA Research分析師科史卡羅拉(Colin Scarola)表示：「omicron變種病毒肯定會有影響，但不會像上周美股大跌所暗示的那樣嚴重或持續太久。」他一直建議客戶逢低買入。

投資人了解航空公司業績的最佳數字是載客率，也就是每架飛機入座百分比。此外，運輸安全管理局(TSA)的機場客流量統計也是其中之一。

在omicron現身之前，客流量相當好。TSA表示，最近機場客流量約為2019年底疫情前高峰的85%，感恩節周末更近90%，比一些投資人想像來得更好。美銀美林上周報告指出，客流量降幅低於投資人擔憂。

史卡羅拉表示，這比Delta變種病毒出現時要好。政府數據顯示，8月航空公司載客率下降近6個百分點，從7月的84.3%降至78.7%。疫情前的水平為88.8%。

他說，「人們已經開始相信，即使可能無法免受病毒感染，但病情也不會太嚴重。」「這樣讓人更寬心。航空業已經克服了那個難關。」

這將使航空公司股價表現符合自疫情爆發在經濟和股市上的表現：經濟面會更能應對每一波新疫情浪潮，而股市會從恐慌中反彈得更快。

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