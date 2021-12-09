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美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

omicron不強 史指連漲3日

財經新聞組／綜合報導

美股小幅走高，投資人認為omicron變種病毒的影響力不像之前認為的那樣具有威脅性。

道瓊工業平均指數尾盤反轉走高，上漲35.32點或0.1%至3萬5754.75點。史坦普500指數小漲14.46點或0.31%至4701.21點，距歷史高點僅0.9%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲100.07點或0.64%至1萬5786.99點。

道指距歷史高點2.2%，那指則距歷史高點還有2.6%。

最新的疫苗新聞推動股指反彈。輝瑞和BioNTech引用實驗室初步測試表示，接種第三劑疫苗可有效中和omicron變種病毒。它們還表示，即使接種兩劑仍可預防嚴重疾病。

與旅遊相關的股票繼續飆升，因為投資人對重新開放更有信心。Norwegian Cruise Line上漲8.2%，是史指中漲幅最大的個股，其次是嘉年華(Carnival)和皇家加勒比(Royal Caribbean)，兩者均上漲5.2%以上。

航空公司和賭場類股也出現大幅波動，包括聯合航空和拉斯維加斯金沙集團都上漲約4%。

在其他個股表現方面，在提出優於預期的本季營收財測後，IT回應軟體製造商PagerDuty飆升11.14%。

Meta Platforms上漲2.4%，該公司允許員工選擇延後3到5個月重返辦公室。

指數 變種病毒 投資

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