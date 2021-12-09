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美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

專家：Fed會議+公布CPI 美股動盪

財經新聞組／綜合報導

近幾周美股走勢十分瘋狂。上周投資人大舉拋售，拖累股指大幅走低，主因是新冠疫情中出現omicron變種病毒、轉為鷹派的聯準會(Fed)和多空並陳的就業報告，讓投資人因而卻步。

不過Ally Invest首席市場和貨幣策略師貝爾(Lindsey Bell)表示，即將到來的兩起經濟事件可能會在這個當下不可預測的時期引發更大的波動。

她指出，「我一直強調接下來會有更多風險和波動性出現，尤其是下周的Fed會議，以及17日公布的消費者物價指數(CPI)。」「有太多事情、太多頭條新聞可能會在如今交易清淡時期加劇持續的波動性。」

貝爾說，這種波動頭3年前的12月十分相似。史坦普500指數在2018年12月下跌超過9%，原因是投資人擔心Fed準備收緊貨幣政策、經濟放緩以及美中貿易戰愈演愈烈。全月走勢為1931年以來最糟單月。

貝爾說，「當時的情形與今天所看到的非常相似，Fed發出警報，通膨並不像原本想像的那麼短暫，它可能會持續下去，而且它們願意在就業市場好轉時採取行動。」

她表示，雖然12月3日發布的11月就業報告數據疲弱，但仍支持Fed的觀點。工資上揚、失業率下降和勞參度增加，讓人相信整體就業成長數字將會更為樂觀，「這代表Fed可能會繼續走強硬立場，比預期更早結束債券購買計畫，然後比市場預期更早升息。」

無論結果為何，對貝爾來說，Fed升息的方式比何時升息更重要。她表示，如果Fed在緊縮政策上採取適度的策略性步伐，仍可能為美股創造有利環境，「如果他們更迅速地採取行動並繼續以更快的速度升息，這樣美股才比較可能受到影響。」

就業 升息 投資

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