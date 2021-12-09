美股最錢線／突破118元 星巴克會更好

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)說，星巴克股價 近日的最新突破走勢已達到一個潛在的突破點。

在2021年下半年未能重回7月歷史高點後，由於對omicron變種病毒 的擔憂消退，這家連鎖咖啡店的股價在過去一周上漲超過6%。

MKM Partners 7日將星巴克評級從中性上調至買入，雖然認為短期內仍存在一些障礙，但對該公司的長期獲利能力和生產力寄予厚望。MKM還將該股目標價調高至每股130元，比7日收盤價高出近12%。

戈登表示，在幾個月的相對表現不佳後，星巴克的最新反彈「似乎創造出一些技術面走勢」，「如果它能升破118元，看來會更好。這樣可能就會重現回升趨勢。」

星巴克股價8日收於116.25元。

但是對戈登而言，要買進星巴克，需要的不僅僅是技術面的改進，「它的基本面也令人感到擔憂。」他直指該公司的債務水平、曝險不斷增加的租賃市場以及其自我估值與分析師成長預期之間的差異。

他說，「星巴克自己預計明年每股獲利約為3.44元，而今年賺了3.24元。因此，這樣算來成長率只有6%，但它的預期本益比為30倍。」「因此我不認為在不久的將來它會是我投資組合的一部分。」

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)則表示，即將成立的工會組織也可能導致星巴克的成長目標在短期內出現問題，但MKM的評估可能很合理。

同時身為Lido Advisors首席市場策略師的桑契斯表示：「它的獲利率相對而言十分健康，理論上足夠的定價能力和足夠的成長預期，應該可以在短期內承受這些損失。」

她說，「MKM特別提出這一點指出：『注意，它們可能會承受一些短期痛苦，但長期仍然看好。』」