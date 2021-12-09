離職人數 10月減少4.7%

勞工部報告，「大辭職潮」失去一些動力，因不滿現職或跳槽他處而離職的勞工總數出現下降。在10月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)中，辭職人數下降4.7%，從436萬降至416萬；占勞動力比率從3%降到2.8%。但職位空缺數增加4.1%至1103萬，略低於歷史最高水平；成長率從6.7%升至6.9%。

水牛城星巴克 工會投票 結束

紐約水牛城3家咖啡館的星巴克員工本周將就是否成立工會進行投票，這項選擇可能對星巴克和整體餐飲業產生深遠影響。郵寄投票於8日結束，國家勞工關係委員會(NLRB)將於9日下午開始計票。根據星巴克提出的投票名單，在當地所有店面工作的大約100名員工都有資格投票。

YouTube 不下架 Roku股價大漲

Roku宣布與谷歌達成多年協議，讓YouTube和YouTube TV保留在其串流媒體平台上；股價因而大漲18.23%。這項交易將允許Roku的5640萬個活躍帳戶繼續觀看YouTube和谷歌的直播服務YouTube TV而不會中斷。谷歌之前曾威脅在12月9日將這兩項產品從Roku下架。

衛星圖像商Planet上市

衛星圖像和數據專家Planet在紐約證券交易所(NYSE)掛牌交易，成為最新一家完成SPAC交易上市的航太公司。交易代碼為PL，與特殊目的收購公司dMY Technology Group IV合併上市。該公司在軌道上擁有約190顆衛星，最近還公布一項名為Pelican的新衛星系列計畫，以進一步加強其艦隊。

需求旺 西南航估本季獲利

西南航空表示，即使出現omicron變種病毒，但由於休閒旅遊需求強於預期，預計第4季將出現獲利。該公司預測第4季營收將比2019年同期的57.3億元減少10%至15%；並將本季燃料成本預測從每加侖2.25元至2.35元的區間小幅調降至每加侖2.25元以下。

蘋果上訴成功 App Store暫停改規定

蘋果對抽成30%爭議上訴成功。舊金山一家上訴法院表示，蘋果目前無需更改其App Store規定，以開放開發商在iPhone App中嵌入替代支付方式的聯結。除非法院另外發布授權令，這項中止宣布暫時保障了蘋果對其App Store及其產生費用的控制權。