投資人對新病毒恐懼降低 科技觸底反彈 那指大漲逾3%

美股連續第二天大漲，從最近低迷中反彈，因為投資 人對新的omicron變種病毒可能帶來經濟影響的恐懼越來越少。

道瓊工業平均指數 上漲492.4點或1.4%至3萬5719.43點。史坦普500指數上漲95.08點或2.07%至4686.75點，距離歷史高點約1%。以科技股為主的那斯達克綜合指數領漲，上漲461.76點或3.03%至1萬5686.92點。

投資人擺脫了對新冠病毒的擔憂，開始逢低買進，從而拉高那指，科技股出現紓壓反彈。Okta上漲5.76%，而Crowdstrike上漲4.94%，Adobe上漲4.49%。

晶片製造商也是大贏家，英特爾上漲3.1%，市場傳言其計畫在2022年中期將其自駕車 部門Mobileye獨立上市。Marvell上漲 7.12%，Nvidia上漲7.96%，Micron上漲4.1%。

蘋果股價在摩根史坦利的電話會議後也上漲3.54%，大摩維持對該股的加碼評級，但將其目標價調升至200元，理由是該公司致力於開發擴增實境(AR)和虛擬現實(VR)技術。

其他大型科技股也上漲，微軟和亞馬遜分別上漲2.68%和2.8%。Meta上漲1.55%。

隨著油價上漲和全球石油需求前景復甦，能源股走高。Diamondback Energy上漲6.8%，Devon Energy上漲6.52%，Occidental Petroleum上漲4.29%。