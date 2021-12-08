氣候變遷影響生育 馬斯克：若不生小孩 文明就會崩潰

特斯拉和SpaceX CEO馬斯克 (Elon Musk)希望人們多生孩子。

他6日在一場由華爾街日報舉辦的活動中說，「人口不夠多。」「這是再怎麼強調都不為過的問題，人口就是不夠多。」

這位科技億萬富翁表示，出生率低且迅速下降是「人類文明面臨的最大風險之一」。

越來越多人決定不生孩子，理由是氣候變遷 和社會中的諸多不平等問題。

馬斯克補充說，太多「優秀和聰明的人」認為世界上人口太多，人口成長失控。

他強調，「這與實情完全相反。」他敦促人們查看數據，「如果人們不多生孩子，文明就會崩潰。記住我的話。」

在被問及這是否與他有許多孩子有關時，生育6個孩子的馬斯克說他正在努力樹立一個好榜樣，並補充說他必須身體力行，從自身做起。

摩根史坦利分析師在7月給投資人的報告中表示，「由於對氣候變遷的擔憂，不生育的觀念正在增加，並且這項因素對生育率的影響比之前各種造成生育率下降的因素都更明顯。」

為了支持這個論點，大摩引用調查、學術研究和谷歌數據顯示，氣候變遷直接和間接加速了生育率的下降。

加州大學 洛杉磯分校研究人員指出，在極端高溫事件發生後9個月內，美國的出生人數下降。而去年對中國1萬8000對夫婦的一項研究顯示，氣候變遷，特別是大氣顆粒物污染，與上升20%的不孕率有關。

當然，如果每個人都不生育小孩，人類最終將不復存在。一小群反自然主義者認為這正是應該發生的事情，但大多數人並不認同這種觀點。