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今年掛牌科技股幾全陷熊市 僅GlobalFoundries一枝獨秀

財經新聞組╱綜合報導
GlobalFoundries是今年唯一未跌入熊市的IPO科技股。（路透）
GlobalFoundries是今年唯一未跌入熊市的IPO科技股。（路透）

今年原來看多的科技IPO市場如今轉成空頭。這些高估值、高成長但仍虧損的企業股價下跌，導致在2021年上市的公司出現大規模拋售。今年經由IPO、SPAC或直接上市的55家科技公司，只有GlobalFoundries沒有跌入熊市。

這代表其他新上市個股都已下跌超過20%。

更糟的是，有23家新上市公司下跌超過50%，包括自8月初最高點暴跌74%的Robinhood和自7月觸頂之後暴跌58%的LegalZoom。計算基礎是6日收盤價。

追蹤新上市公司股票的Renaissance IPO ETF過去3周下跌18%，較2月高點下跌26%。

就整體科技業而言，通膨和利率上升的威脅正在衝擊需要靠外部資本來補貼成長的公司。在投資人採取避險的過程中，受打擊最嚴重的是公司員工和其他內部人員，這些公司尚未度過上市後6個月的IPO閉鎖期。

例如，Rivian的內部人士被鎖定到2022年年中，這讓他們無力規避這家電動車製造商自11月中旬以來大跌35%的風險。Salesforce的競爭對手Freshworks較上月高點下跌50%，其內部人士被禁止在明年初之前出售持股。

雲端軟體供應商GitLab從11月的高點下跌35%，鎖定期也在2022年初到期。

但對今年6家直接上市的科技公司來說，鎖定期不是問題，因上市後現有股東即可立即售股，至少兌現部分收益。

今年Roblox、Coinbase、Squarespace、ZipRecruiter、Amplitude 和Warby Parker採取直接上市。每家公司的股價都從高點下跌20%到50%。

SPAC的情形與IPO和直接上市一樣嚴重。在被SPAC合併完成後不久，汽車保險公司Metromile開放讓司機按里程而不是按月付費，其IPO跌幅最大，從2月高點下跌89%。

其他靠SPAC上市的個股，社區社交網絡Nextdoor較11月高點下跌47%，網路放貸商SoFi在10個月內下跌了44%。

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