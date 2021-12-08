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世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

財經簡訊

財經新聞組／整理

大摩調升目標價 蘋果股價創新高

摩根史坦利分析師賀柏堤(Katy Huberty)將蘋果目標價從164元調升至200美元，並維持相當於買進的評級，認為蘋果的新產品如擴增實境頭盔或自駕車尚未計入股價。蘋果股價聞訊上揚3.54%，創下歷史新高。她同時將iPhone出貨量調高300萬支至8300萬支，年增4%。

貝萊德領投 Loft Orbital籌資1.4億

太空基礎建設新創公司Loft Orbital在新一輪融資中籌集了1.4億元，由投資巨頭貝萊德領投。這家位於舊金山的公司今年稍早啟動了首次太空任務，Loft計畫利用新資金擴大業務規模，並將團隊規模擴大一倍。之前該公司已募集1.3億元，在本輪融資中經由可轉債額外募集1000萬元。

臉書Messenger最高主管明年離職

臉書高層的離職潮仍在持續，該公司Messenger部門負責人丘德諾夫斯基(Stan Chudnovsky)宣布將於2022年離職。前Marketplace負責人Deborah Liu於2月離職，成為Ancestry.com的CEO營收長費雪(David Fischer)和Novi加密貨幣部門聯合創始人之一的威爾(Kevin Weil)則於3月宣布離職。

AWS中斷 影響Disney+和Netflix

亞馬遜雲端部門AWS出現中斷，影響部分網站和服務。它在某些API和AWS管理控制台方面遇到問題，影響AWS在北維吉尼亞州託管的主要US-East-1區域，受影響的服務包括迪士尼的串流媒體訂閱服務Disney+、Netflix、Slack、股票交易應用程序Robinhood和美國最大加密貨幣交易所Coinbase。

美國航空CEO帕克卸任 總裁接替

美國航空宣布，CEO帕克(Doug Parker)在服務20年後將於明年卸任，並將於3月31日由該公司總裁伊索姆(Robert Isom)接任。帕克身為美國最大航空公司CEO，他的退休是全美大型航空公司領導層變動中的最新一波，新上任主管的任務是推動業務從疫情中復甦。

供應鏈問題 Stitch Fix調降營收預期

網路購物及造型公司Stitch Fix因供應鏈問題以及消費者對Freestyle選擇仍不熟悉，宣布調降營收預期。該公司上季使用其服務的活躍客戶數量低於預期，顯示需求放緩。最近的促銷優惠雖導入一波新客戶短暫加入，但並沒有留下來。

蘋果 CEO 營收

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BMW電動車銷量 破100萬輛大關

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全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

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投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
受美國運通和Salesforce下跌拖累，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%至3萬4483.72點。美聯社

縮減購債加速 股指再度暴跌652點

2021-11-30 16:37

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