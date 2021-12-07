我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恒大寬限期屆滿 未支付利息 恐釀中國歷來最大違約風暴

國防專家：拜登與普亭視訊會議結果將牽動烏克蘭情勢

對企業用戶出招 微軟Office每月訂閱價格將調漲20%

編譯王巧文／綜合外電
CNBC報導，微軟已通知企業客戶，若不改選擇年度訂閱方案，將面臨Office產品漲價20%的狀況，預計明年7月生效。路透
CNBC報導，微軟已通知企業客戶，若不改選擇年度訂閱方案，將面臨Office產品漲價20%的狀況，預計明年7月生效。路透

美國微軟公司將旗下Office產品的每月訂閱價格調漲20%，凸顯該公司正利用在生產力軟體市場的霸主地位，迫使企業客戶改選擇年度訂閱方案或付更多錢。

CNBC報導，微軟已通知企業客戶，若不改選擇年度訂閱方案，將面臨Office產品漲價20%的情況，新價格預定明年7月生效。目前微軟尚未宣布具體價格變動。

此舉是微軟「Office全新商務體驗服務」的一環，微軟預定明年推出這項服務，明年3月起新客戶須透過新服務購買軟體，7月起舊客戶也適用此服務。

對微軟來說，讓客戶簽下更長期的訂閱合約，有助提升營收的能見度，並減少客戶流失的擔憂；客戶忠誠度是訂閱業務的一大關鍵。

這是繼微軟8月調漲Microsoft 365套裝軟體的定價後，再度調漲產品價格，預料將對小企業造成較大衝擊，原因是小公司正試圖保留現金，以因應新冠肺炎疫情帶來的挑戰，大公司則傾向選擇折扣較多的年度訂閱方案。

微軟調高Office產品訂閱價格，已掀起反彈聲浪，一些企業在美國網路論壇Reddit上發文反對，也有人在請願網站Change.org上發起請願，要求微軟取消漲價，目前共1,400多人簽署。

微軟 營收 疫情

上一則

疫情讓貧富更懸殊 2750位超級富豪掌控全球3.5%財富

下一則

馬斯克大賣特斯拉股票 但為何持股不減反增？

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
微軟推「踩地雷」醜毛衣 一件74.99元賣到缺貨

微軟推「踩地雷」醜毛衣 一件74.99元賣到缺貨
微軟為留住Edge用戶出招 下載Chrome就嘲笑：太2008了

微軟為留住Edge用戶出招 下載Chrome就嘲笑：太2008了
聖誕超經典交換禮物 微軟推出「踩地雷」醜毛衣

聖誕超經典交換禮物 微軟推出「踩地雷」醜毛衣

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

2021-11-30 07:55
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46

超人氣

更多 >
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市
直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草

直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草