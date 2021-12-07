2021關鍵詞「transitory通膨」 為何遭「始亂終棄」？

美國聯準會（Fed）主席鮑爾11月底表示，「transitory」一詞用來描述通膨已不再適用。路透

年終腳步近了，金融市場若要選個2021年度關鍵字，「transitory」（暫時性）極可能奪冠。諷刺的是，今年尚未落幕，這個發燒字已退燒，上月就給當初捧紅它的美國聯準會（Fed）主席鮑爾 丟進垃圾桶。

話說今年4月，「transitory」一詞開始出現在Fed政策聲明，之後鮑爾對外發言提及通膨現況時總是用這字眼形容，意指眼前物價勁揚可望是「短暫」的，久而久之必將趨緩。不料通膨率竟一直居高不下，Fed偏好的個人消費支出（PCE）物價指數10月年增率達5%，大幅超出Fed的2%目標。

眼看通膨率持續居高不下，鮑爾11月底向國會表示，讓「transitory」一詞除役的時候到了。鮑爾表示，問題在於，這措詞「對不同的人有不同含意」，並認為Fed通膨預測失準，主因是沒料見供應鏈 問題，包括晶片短缺和貨運壅塞，已推升企業成本，並迫使購物者為取得供應有限的物品而支付更高價錢。

事實上，打從今年春、夏季「transitory」開始盛行，就一直有評論家和分析師批評Fed隨便亂用這個意義含糊的字眼形容通膨，很不妥當。這些評論，主要指出兩大問題：

一，通膨歷時多「短」才算「transitory」？

這是絕大多數人批評的問題。按牛津英語詞典（OED）的定義，「transitory」意指「不持久」（not lasting）、「暫時的」（temporary）、「短暫的」（brief）、「飛逝的」（fleeting）。

Fed官員用「transitory」描述通膨，顯然未界定持續多久，通膨才不再被視為「暫時」的。這可能演變成各說各話、落人言詮的局面。

由於一般人認知的通膨就是物價變動，這麼說總是造成混淆。例如，汽油價格若從每加侖3美元漲到4美元、再漲到4.25美元，Fed可能基於漲勢減弱而認定通膨「趨緩」；但一般民眾看到的只是汽油錢從3美元躍上4.25美元，漲很大。

再者，官員預期「transitory通膨」是暫時性、可逆轉的；民眾則眼睜睜看著物價漲了三個月、四個月、五個月、六個月…沒完沒了，看來甚至會延續到明年。若說官員形容通膨如「過眼雲煙」，民眾看到的卻是「烏雲滿天」；若說官員形容通膨如「曇花一現」，民眾看到的萬物齊漲卻有如「野火燎原」。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）指出，3月至5月期間，Fed研判通膨應屬「暫時性」，可以理解，因當時通膨年增率反映跟去年疫情 嚴峻期間相比的「基期效應」，而被誇大。官員也希望，市場能迅速化解供應鏈瓶頸造成的供需失衡。

但到夏季時，情勢漸趨明朗，這些「暫時性」因素伴隨更長期結構性問題，特別是全球供應鏈被打亂和美國勞工短缺惡化，短期內不太可能化解。但Fed仍不改口，堅持通膨是「暫時」的——只不過意義從數月拉長到數季，有些評論員和官員甚至發明新概念，像是「延續性暫時」（extended transitory）、「持續性暫時」（persistent transitory）和「滾動式暫時」（rolling transitory）。 這就愈來愈顯得荒謬了。

二，用「transitory」稱之，是指通膨不重要嗎？

彭博資訊專欄作家卡特（Stephen L. Carter）指出，撇開當前通膨「暫時」與否的經濟爭論不談，他也十分反對濫用「transitory」意指「temporary」，好像用這個典雅的詞就顯得較有學問似的。這種濫用法將造成「語言版通膨」，讓固有字義貶值，糟蹋一個美好的字。

卡特解釋，「transitory」今天通俗字義是短暫、不持久，但OED編輯群曾指出，這個帶有拉丁字根「trans-」（跨越，從這端到另一端）的字有其宗教淵源，「早期用法，常見於基督教上下文，拿今生對照永生」。

比方說，用「transitory」來形容今生，重點在強調「此生」短暫如過客，相對於更須追求的「永生」而言，並不重要。

所以，官員以「transitory」描述通膨，言外之意是指眼前通膨現象不重要、不足為慮嗎？畢竟「transitory」就是指眼前現象倏忽即逝，不持久，更深層意義是奉勸世人，此刻擔心的事如浩瀚宇宙中的一粒沙，瑣碎而微不足道。

倘若央行官員口中說通膨是「transitory」時，心裡就是這麼想，那麼就應當明言他們認為大眾擔心通膨毫無道理，然後勇於承擔輿論砲轟；如果他們這麼說，只表示不認為物價勁揚會持久，那麼有很多的字可選：temporary（暫時）、short-term（短暫）、飛逝（fleeting）等等，都很好用。

總之，用「transitory」描述通膨，既在歷時長短上引起含糊不明的爭議，弦外之音又可能予人輕忽問題嚴重性的誤解，早早除役，是不得不然的正確選擇。