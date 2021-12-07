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Fed加速縮減購債 規模翻倍

財經新聞組／綜合報導
聖路易斯Fed行長布拉德指明年第1季就結束購債。（路透）
聖路易斯Fed行長布拉德指明年第1季就結束購債。（路透）

聯準會(Fed)即將出現重大轉變，可能提前終結疫情期間實施的大規模寬鬆政策，並且升息可能會比預期來得更快。

Fed官員近日的評論顯示，在下周的12月會議上可能就會決定將縮減購債規模提高一倍，達到每月300億元。有關何時升息以及明年升息幅度的初步討論也可能在會中展開，並提出新一輪的經濟預測和聯邦基金利率預測。

目前還沒有就何時開始升息達成共識，但很明顯，更快縮減購債是為了能讓Fed更有彈性地最快在春季升息。市場原本預計要到夏季才會首次升息。

聖路易Fed行長布拉德(James Bullard)3日表示，他預期資產購買在第1季就結束，這樣Fed「很快」就能重新定位，並讓每次會議都「確定」準備升息。其他幾位官員也已公開談論明年多次升息的可能以及藉此對抗通膨的潛在必要性。

Fed主席鮑爾上周在國會證詞中支持加快縮減購債規模，並一反鴿派立場表示，另一波新變種病毒的最大擔憂是推升通貨膨脹，因為它可能讓人們失業並加劇供應限制。這對鮑爾和Fed來說是個重大轉變，因為之前的病毒主要引發需求疲軟而非供應緊張。在11月宣布縮減購債前，Fed官員大多對利率前景保持沉默。

11月的經濟數據對Fed的立場轉變發揮重要作用。消費者物價指數(CPI)顯示出更高和更全面的通膨。這也增加了人們對未來幾個月房價上漲可能會推高CPI的擔憂。

與此同時，在第3季疲軟之後，所有跡象都示經濟正在再次加速，這對Fed形成一個問題：是否需要繼續購買債券並在明年夏天之前停止升息。

鮑爾和Fed已經表明，市場至少需要幾個月的時間來改變政策。因此，如果Fed想要更大的彈性來升息，就需要盡快開始討論需要多少時間和多少幅度，最快就是12月的會議。

升息 鮑爾 利率

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