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擺脫變種病毒 股指大幅反彈

財經新聞組／綜合報導

投資入擺脫對omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。

道指上漲646.95點或1.87%至3萬5227.03點。史指上漲53.24點或1.17%至4591.67點。那斯達克綜合指數由跌轉升，上揚139.68點或0.93%至1萬5225.15點。

影響美股走勢的因素包括：

●與經濟重新開放相關股票上漲，包括能源、工業和航空公司。

●投資人繼續拋售估值相對偏高的科技股。這些股票上周拖累大盤全周走跌。

●10年期美國國債殖利率繼上周因omicron威脅而下跌後反彈。

●聯準會(Fed)立場出現大轉變，將加快結束寬鬆政策。

●自3日之後比特幣大跌1萬元，其中包括從3日到4日隔夜突然下跌。這代表風險偏好下降，並衝擊相關科技股。

白宮首席醫學顧問佛奇博士5日日發表評論，指有關omicron變種病毒的初步數據「令人鼓舞」，「雖然現在就做出任何明確的判斷還為時過早，但就目前來看，它看來並沒有很大的嚴重性。」

醫療保健和科技股拖累那指。Moderna下跌13.49%，跌幅最大。AMD和Nvidia分別下跌3.44%和2.14%，Peloton下跌2.43%。特斯拉也下跌0.59%。

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