11月公寓租金漲13.9% 創新高

公寓租金 增幅和入住率在11月創下新高，這是今年美國房市再度違反季節性模式的另一個跡象。

根據房地產技術平台RealPage的統計，11月公寓入住率創下97.5%的新高，較過去30年約95%的長期標準高出約250個基點。

11月新租約的租金要價年增率達到13.9%。續約租金的增幅通常比租客更替的成長要慢，但即使在今年下半年，仍出現8%的增幅。

RealPage首席經濟學者威利特(Greg Willett)表示，「租客需求非常強勁，尤其是對高階市場。 隨著經濟復甦，我們在高薪就業 方面的表現比低薪就業方面更好。」

冬季通常入住率較低、房東必須提供獎勵或降低租金來吸引房客。然而，當前租賃市場的需求繼續超過供應，即使在銷售型房市也是如此。

John Burns Real Estate Consulting CEO伯恩斯(John Burns)說，「現在租賃市場其實比銷售市場更強勁。租金漲幅是我生涯首見，肯定會出現很多新生家庭。」

11月租金較10月上漲0.6%。雖然低於春季和夏季，但值得注意的是，租金價格通常在秋季下降。

由於待售市場價格高漲，租金需求飆升，年增近20%。此外，越來越少人選擇與室友同住。

伯恩斯指出，「因為居家工作和紓困措施，再加上其他因素：沒有足夠的WiFi，屋內太吵，因此很多人想要獨居，或者原有2個室友，現在已找到一個，這就是公寓需求激增的重要原因。」

根據人口普查數據，在疫情 之前，新生家庭一直在穩步增加，但在疫情爆發時突然下降；幾個月後再次開始攀升，並在過去6個月一直加速。

房屋銷售市場的高價也為打算市場在高點套現的老年房主提供了機會。此外，他們也正在轉向高階租賃市場，占據大多數供應市場並推升租金。