美股最錢線／大盤急墜 專家推2成長股

美股上周走勢動盪。史坦普500指數全周下跌逾1%，為連續第2周走跌，主因通膨高漲、就業報告弱於預期、對聯準會(Fed)比預期更早退出的擔憂以及omicron變種病毒的到來。

但對某些市場觀察人士來說，有失必有得。

ERShares首席投資策略師艾多士(Eva Ados)點名在大盤拋售期間力抗壓力的2支成長型股票 ：雲端 和軟體服務公司Datadog及B2B數據庫經銷商ZoomInfo。

她表示，「Datadog是領先的IT營運人工智慧平台。大環境正從傳統IT基礎建設轉向雲端，因此它變得非常重要，為該領域成長最快的公司，成長速度是競爭對手的2倍。」

Datadog上周下跌9%，較11月高點回跌18%。根據FactSet估計，該公司全年獲利預計將增加近1倍，總銷售額將增加64%。

艾多士指出，「ZoomInfo是一顆隱藏的寶石，再次在其同行中成長最快，直接與知名的HubSpot競爭。但它的增幅達60%，高於HubSpot的44%。」「一旦拋售消退，這是兩個最佳選擇。」

ZoomInfo上周也遭遇了大幅拋售，市值縮水約五分之一。分析師 預計今年獲利和銷售額將分別增加53%和54%。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)則利用技術走勢來尋找出現拐點、開始突破並展現出相對強勢的股票。

他說，「Microchip過去超過10個月一直橫向盤整，但已開始突破，預估會上漲至100元。」

Microchip 6日收報83.95元。升至100美元代表還有28%的上漲空間，並將創下歷史新高。

強生說，「第二支要觀察的的是已經失寵一段時間的Vertex。它正從下跌趨勢中逆勢反轉。相信它即將再度走高。」

Vertex Pharmaceuticals今年來下跌14%。不過，該股上周意外上漲了11%。