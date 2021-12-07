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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

財經簡訊

財經新聞組／整理

微軟Office 月付將漲20%

微軟正在利用其生產力軟體的市場主導地位，迫使Office套件的客戶做出重大決定：支付更高費用或承諾更長的訂閱期。微軟將於2022年推出Office新商務體驗，改變客戶訂閱方式。雖然尚未公開具體的售價改變，但它已通知合作夥伴，按月付費者將面臨20%的上漲，除非轉向年約。

忽略火災風險 特斯拉遭查

路透報導，美國證券交易委員會(SEC)已對特斯拉展開調查，以回應一名前特斯拉員工的投訴，他宣稱該公司未能正確通知其股東和公眾有關其太陽能電池板系統相關的火災風險。特斯拉股價已較11月4日創下的高點下跌逾20%，進入熊市。

Jack in the Box吃Del Taco

Jack in the Box將收購全美第二大墨西哥速食連鎖店Del Taco，交易價值約為5.75億元。這家漢堡連鎖店將為收購支付每股12.51元現金。Del Taco股價3日收於每股7.53元。Jack in the Box將發行額外的證券化票據來籌措收購資金。

豐田建電池廠 創造1750職位

豐田汽車宣布將在北卡羅來納州耗資12.9億元新建一座電動車電池廠。預計該廠將於2025年量產，能為每年20萬輛全電動和插電式混合動力車生產足夠的鋰離子電池。該公司表示最終可將電池產量擴大到每年120萬輛。豐田汽車表示，這座工廠預計將在該州創造1750個工作崗位。

福特汽車 重返辦公室延宕

由於擔心密西根州新冠病例增加以及圍繞omicron變種病毒的不確定性，福特汽車再次將受薪員工重返辦公室計畫延後到3月。福特汽車通知員工，現在規畫在2月和3月開始針對特定員工進行試點，然後再於2021年3月全面實施。福特之前曾表示最晚於1月進行混合出勤，但至少已延後2次。

12/6 聯邦快遞最忙單日

聯邦快遞預計6日將是2021年假日購物季最繁忙的一天。全球電商副總裁凱利(Ryan Kelly)表示：「很多人早在10月就開始準備聖誕購物，與傳統截然不同。」ShipMatrix統計，10月聯邦快遞的包裹準時送達率約為96%，而UPS和美國郵政服務的準時率分別為99%和99%。95%以上被認為是高標。

汽車 特斯拉 豐田

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中國至少20城市開始抑制房價下跌

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南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

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擺脫變種病毒 道指上漲646點

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