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美西塞港加劇 卸貨要等21天

財經新聞組／綜合報導
最新統計顯示，即將開往美西港口和準備卸貨的貨櫃船已逼近100艘，塞港嚴重程度可見一斑。（美聯社）
最新統計顯示，即將開往美西港口和準備卸貨的貨櫃船已逼近100艘，塞港嚴重程度可見一斑。（美聯社）

最新統計顯示，即將開入美西港口、準備卸貨的貨櫃船已逼近100艘，塞港依然嚴重的狀況可見一斑。

根據南加州海事交易所（Marine Exchange）的最新資料，截至當地時間3日中午，在加州洛杉磯港長堤港外等待進港卸貨的貨櫃船增加至96艘，比11月16日統計的86艘還多。當天起開始採用新的統計方式，把停在卸貨指定區外的船隻都列入計算。

而官方數據顯示，到2日為止，南加州外海有41艘貨櫃船在指定區域定錨，等待進港卸貨，看似塞港情況有所緩解，但這項最新統計證明，使美國供應鏈不堪負荷的塞港現象，可能還需數月才能舒緩。

根據洛杉磯港口業務最佳化軟體公司Wabtec的計算，到3日為止，貨櫃船平均等待卸貨的時間為20.8日，幾乎比一個月前大增7日。

目前停在加州洛杉磯港與長堤港外海的船隻可分為兩類，分別是定錨停在指定區等待卸貨和在距港口40英里內的40艘船隻，以及在這些區域以外的56艘船，後者多數從亞洲啟航，且已減速行駛，通常需要兩周才會抵達。

加州長灘港執行董事Mario Cordero接受彭博電視訪問時表示，消費者對商品的需求居高不下，通過全美最忙碌港口的創紀錄貨櫃數量很可能持續下去。

Cordero說：「就你看到的進入港區的貨櫃數量而言，那會是新常態。就算危機過去，2000多萬個（20呎標準貨櫃）也不會減少。」他指的是洛杉磯和長灘今年的貨櫃處理數量，那會是有史以來最多。

洛杉磯港 加州 長堤

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