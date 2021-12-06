大辭職潮下 不跳槽也能爭取更好待遇

如果喜歡原來工作，就算不跟著辭職，還是有機向目前雇主爭取到更好的工作待遇。(Getty Images)

近來就業 市場吹起辭職風，「大辭職潮」(Great Resignation)之說不逕而走，全美今年辭職人數創紀錄，即使疫情 警報未除，許多人毅然辭職，想從急迫徵才的雇主那裡獲得更高薪水和更好的工作條件。

即使潮流當前，也許有人偏偏喜歡目前的工作環境，並不想辭職，又擔心平白錯過難得一見的火熱就業市場，撈不著好處未免可惜。事實上，就算不跟著辭職，還是有機向目前雇主爭取到更好的工作待遇。

從另一角度看，人人爭相辭職時逆向留下，反而可突顯本事和工作成就，也顯示您的熱情與忠誠，驅使管理階層助您實現下一個目標。

職業指導公司BetterUp副總裁沃特斯(Shonna Waters)說，如今員工權力比疫情前大，雇主面臨招聘危機，越來越關注既有的工作團隊，並藉由給予支持、工作有趣和工作行動化，想辦法讓員工更快樂、投入。

人力資源顧問和鳳凰城大學(University of Phoenix)職業顧問伍茲(Ricklyn Woods)說。目前員工看似居於優勢，也不要自以為是，向主管爭取權益還是要巧妙行事，大辭職潮不該被員工拿來任意操縱擺弄。

開口爭取機會時務必確切知道自己要什麼，並清楚解釋為什麼所爭取的機會會讓您更敬業，也要分析企業將如何受益。

大辭職潮下，想趁機在原有公司更上一層樓，可參考專家建議的方法。分述如下：

第一、要求加薪和其他津貼

隨著物價上漲、勞力短缺和即將到來的績效評估時節，如今正是要求加薪的好時機。

第一步是研究目前工資是否符合您本身的市場價值。勞動力市場現今狀況可能是一大關鍵，例如所處行業的工資是否因高流動率和需求而上升。

喬治城大學(Georgetown University)管理學教授霍爾托姆(Brooks Holtom)說，不妨拿著研究資料明確跟主管說，這是您掌握的市場資訊，希望主管慎重看待，接著可巧妙提醒，目前公司薪酬等級未能反映市場行情，可能導致招聘和留才不易，而後提出加薪請求。

萬一雇主不能直接加薪，可制定備用計畫。許多人重返辦公室的計畫不斷變化，現在正是明確要求各種彈性的好時機，諸如考證照學費報銷等，都有助於職業發展。

伍茲建議準備幾個備案、力求具體，明確向提出要求什麼，否則有些主管不知道能做些什麼。

第二、爭取升遷

如果流動率高導致您承擔更多工作，請與主管討論是不是該升遷和調薪以符合加重的職務。

霍爾托姆另外建議，如果看到公司裡有更高階的職務空缺，可讓主管知道您有興趣，並談一談該如何努力取得該職務。這將互蒙其利，您可學習新技能，雇主則可留住出色員工。

第三、勾勒職業願景

假如目前沒有對任何更高職務空缺感興趣，不妨想辦法讓自己更有能力，在公司裡創造下一個職位。

沃特斯說，設想下一個職位時，要思考從何獲取能量。她採用「15-5 方法」，每周五花15分鐘評估對工作的感受，以1到5分評等，日積月累後可看出真正喜歡哪些工作。

好比說，從事大型團隊專案的幾個星期很愉快，但目前工作內容沒有機會常常做這些事，規畫下一份職務時或許想學習更多專案管理技能，步步引領您管理團隊。

沃斯特強調，務必清楚知道未來想要什麼，不要光是告訴主管自己有籌碼在其他公司找到更好的工作。

第四、拋掉不喜歡的工作

如果因員工流動率高而被迫承擔更多工作，可想辦法向主管說明加薪合理、明確爭取，也可找出解決方案，以對您本人和公司都有利的方式卸除這些任務。

沃特斯說，方式很多，也許是讓工作自動化、或者建議招募新員工以便您做更高等級的工作，只要讓雇主和您雙方受益、都變得更強大，往往會被接受。

伍茲說，如果增加的工作難以駕馭，該是表達心聲的時候，確保工作條件不導致員工倦怠往往對雇主有利，如果您已表明打算長期留下來，雇主更可能樂意配合。

第五、幫雇主保有競爭力

最後，如果看到市場上招聘的新工作要求正好是您所擅長的、但與現有職務不同，不妨介紹給雇主，一來可爭取在同一家公司創造所喜歡的新職務，又可幫助公司在同業中保有競爭力。沃特斯建議，從機會的角度強調改變，並提供明確方向給主管和雇主，讓他們起頭以便放手讓您發揮。