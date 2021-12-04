桑默斯：Fed應表態明年升息四次 總比八次好

哈佛大學教授桑默斯建議，聯準會（Fed）應向市場傳達明年可能升息四次的訊息，以重建抗通膨公信力。美聯社

曾任美國財長的哈佛大學教授桑默斯（Lawrence Summers）建議，聯準會（Fed）主席鮑爾 應向市場傳達明年可能調升利率 四次的訊息，以重建央行抗通膨公信力。

桑默斯3日上彭博電視節目「華爾街一周」，並接受主持人韋斯丁訪問。他說：「要是我，就會釋出明年升息 四次的訊號——正、反兩面的不確定性都有，視最後通膨數據而定。那將是一劑猛藥，卻是挽回公信力所必需。」

根據彭博資訊訪調結果，經濟學家目前平均預期Fed來年大概只會升息一次多一點。期貨交易顯示，投資人預期2022年可能升息兩次。

但桑默斯指出，3日公布的美國11月非農業就業報告顯示，失業率從4.6%陡降到4.2%，且民眾踴躍加入勞動力，勞動參與率的提升強化了勞動市場改善力道。

他說：「我的解讀是，這與經濟邁向過熱的前景相符——對弱勢勞工有益處，但也有伴隨通膨而來的風險。」

鮑爾本周說，Fed決策官員將討論加快縮減購債計畫的腳步，使完全結束購債的時間點比目前預定的2022年中提前。這讓Fed也能提早啟動升息循環，儘管鮑爾並未明說他預期明年何時可能升息。

桑默斯表示，Fed可釋出2022年四度調升政策利率的訊息，但不必被「套牢」，光是放出這個風聲，就會向民眾展示決策官員有決心抑制通貨膨脹；否則，按目前情況（10月通膨率升到30年來最高），另一種選擇可能是必須在2023年以更急更猛的力道提高利率。

他說：「調升利率四次，與調升八次相比，較不可能（在次年）把我們推入衰退。」他說，1960年代和1970年代的教訓是，公信力一旦受損，「必須費更大的勁才能挽回」。

桑默斯還說，基於通膨居高不下，金融市場可能大幅低估Fed未來這波利率調升循環的終點水準。

他指出，回顧1950年代以來的每一波景氣循環，Fed聯邦資金利率觸頂的水準從未低於2.5%；如今通膨率超過5%，「2.5%的數字顯得太低，市場估值甚至還未計入那種情形。所以，我仍認為，就Fed宣示決心而言，還有相當長的距離要走」。