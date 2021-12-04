美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會（SEC）2日宣布一項新規定，要求在美國上市的外國企業必須提供審計底稿供美國檢查，否則恐在3年內被紐約證交所和納斯達克除牌，消息導致中概股周五（3日）全面重挫。其中，當日宣布啟動從紐交所下市工作的滴滴更暴跌22.18%，另有多檔指標性中概股，當日收盤跌幅也都在10%上下。

當地時間周五，美股三大指數 集體收跌，道瓊指數跌0.17%，史坦普指數跌0.84%，納斯達克指數跌1.92%。受到SEC新監管規定影響，多檔中概股當天則是大幅收跌。

路透指出，美國SEC的新規定可能影響超過200家中國企業，導致它們被美國交易所除牌。

對此，中國外交部發言人趙立堅 在3日例行記者會上表示，美方的有關做法是對中國企業政治打壓的又一具體行動，也是美方打壓遏制中國發展的又一個具體表現。

趙立堅說，「我們對此表示堅決反對。中方始終認為，在資本市場高度全球化的今天，有關各方開誠布公地就加強跨境監管合作、保護投資 者合法權益等議題，加強對話與合作，才是解決問題的正道」。

他指出，把證券監管政治化損人害己，將使美國投資者失去投資許多世界上增長最快公司的機會，也將使美國專業服務機構失去許多業務機會。

趙立堅呼籲美方，認清形勢，為外國企業在美國投資經營提供公平、公正、非歧視的環境，而不是設置重重障礙。他並揚言，中方將採取必要措施，維護自身正當合法權益。

在美國上市的中概股，理想汽車周五股價收盤重挫15.95%，愛奇藝跌15.74%，騰訊音樂跌11.94%，蔚來跌11.19%，小鵬汽車跌9.3%，唯品會跌8.86%，阿里巴巴跌8.23%，拼多多跌8.16%，百度跌7.77%，京東跌7.71%，嗶哩嗶哩跌7.15%，網易跌6.9%。

中國《觀察者網》形容中概股慘遭「血洗」。融孚律師事務所高級合夥人林菡認為，在美國當下的監管環境下，中概股回歸A股或赴港上市會成為企業更多考慮的選項。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員何偉文接受《環球時報》採訪時表示，中國現在資本市場開放的步子越來越大，美國投資者非常踴躍。此外，香港的國際資本投入也有所增加，歐洲各大股市也沒有對中國企業關門。因此，若中企大規模從美國退市，「也不是什麼不得了的事」。