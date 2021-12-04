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對疫情和聯準會動向消化不良 美股預料下周還會震盪

編譯劉忠勇／綜合外電
美國股債市對聯準會承認通膨已非「暫時性」現象，頓感不知所挫。路透
美國股債市對聯準會承認通膨已非「暫時性」現象，頓感不知所挫。路透

美股三大指數周五全面收低，科技股跌勢最深，且波盪加劇。投資人關注新冠肺炎變種病毒的最新疫情、並考量聯準會（Fed）可能加速縮減購債步調之餘，美股預料還會持續震盪。

本周，投資人消化聯準會主席鮑爾的鷹派談話，Omicron變種病毒也為全球經濟重啟帶來的不確定性。美國11月非農就業報告不如預期，也加劇市場震盪。經濟學家和分析師大致認為，就業數據不至改變貨幣政策趨勢，聯準會仍會加速減碼。鮑爾本周表示，聯準會可以就加速原訂明年6月完成的縮減購債計畫加以討論，如此一來升息日程也將提前。

那斯達克綜合指數周五下跌1.9%，一周跌了2.6%，在三大指數中表現最差，追蹤科技巨頭的紐約證交所FANG+指數，已自11月4日的高點回落逼近10%的修正門檻。道瓊工業指數周五跌59.71點，周線跌 0.9%，連續四周下跌，史坦普500指數周五跌0.8%，一周跌1.2%。

台積電ADR周五跌近2%，但周線上漲1.9%。費城半導體指數周五跌0.2%，一周上漲1.3%。

隨史坦普500指數尾盤急墜，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）激漲近35，是1月來最高水準。在周五以前，史坦普500指數已連續五日波動1%以上，創下2020年10月以來的紀錄。

Axonic 資本公司主任賽奇尼（Peter Cecchini）說：「賣壓有一點比我想像更重。市場信心有所轉變，已從12年來不變的逢低買進，轉為逢高賣出，正因為少了聯準會護駕。」

此外，很多投資人擁向美債，美國10年期公債殖利率9月以來首次跌破1.4%，一周下跌的幅度是2020年6月來之最。令人困惑的是，聯準會更加篤定會在明年升息，通膨也居高不下，公債殖利率卻不漲反跌。Glenmede私人財富投資長普萊德（Jason Pride）對此表示，固定收益投資人可能正為聯準會升息腳步落後市場預期的失策做準備。

Cresset投資長艾伯林（Jack Ablin）說：「這是一個動盪的12月，可能得等到財報季才能重新築底，回歸基本面。」

美銀策略師蘇布蘭馬尼亞（Savita Subramanian）預測，聯準會邁向升息，將給美股帶來更大風險，史坦普500指數明年下跌10%的可能性「升高」。

指數 聯準會 投資

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