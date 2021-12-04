就業數據差 Fed持續加速減債 購債量將每月減少150億元

Fed縮減購債步伐不因就業數據而改變。（路透）

雖然11月的就業 增幅遠低於預期，但不影響聯準會(Fed)加速縮減其債券購買計畫。

11月非農就業數僅增加21萬，遠低於「道瓊」經濟學者預期的57.3萬；失業率從4.6%意外大幅下降至4.2%，勞動力參與率上升至61.8%，為2020年3月以來新高。

Fed主席鮑爾 本周表示，將在12月會議上考慮是否提前結束其量貨寬鬆的債券購買計畫。根據11月初宣布的時間表，購債量將每月減少150億元，估計將在2022年6月結束。

富國銀行分析師舒馬赫(Michael Schumacher)表示，金融市場對疲軟的就業數據不以為意，因該數據經常被修正。反使短天期國債殖利率 走高，例如最能反映Fed政策的2年期國債殖利率小幅上漲0.63%，但之後回跌。

他說，「除非有關病毒和CPI數據變得更糟，否則Fed可能會加速縮減。非農報告雖然異於預期，但還不足以嚇到Fed。」

現在市場焦點將轉移到10日發布的消費者物價指數(CPI)報告，預計通膨將繼續上升，甚至可能比10月6.2%的漲幅還要高。

但11月就業報告仍有一線希望，即平均時薪增幅0.3%低於預期的0.4%。

舒馬赫說，「Fed一直擔心工資持續盤升。0.3%雖很多，但還不算太多。而任何有關通膨的好消息，Fed都會接受。」

但就業人數並不能說明就業情況。有些經濟學者表示，11月非農就業人數似乎趕不上招聘增幅，這在報告的另一部分似乎很明顯。

就業報告包含對雇主和家庭的調查。家庭調查顯示新增110萬個工作崗位，遠高於針對薪資的調查數據。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)表示：「Fed既然敢押注12月宣布，就不會改變鮑爾本周的說法。」

她預計CPI將讓Fed確認繼續縮減購債，「我認為CPI將達到6.4%，為1982年以來最高水平。」但12月的CPI應該就會開始下降。