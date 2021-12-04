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NRF：今年假期支出將突破新高

財經新聞組／綜合報導

美國零售聯合會(NRF)表示，假日銷售可能超過整體購物季的最樂觀預期。

NRF經濟學者克萊恩亨茲(Jack Kleinhenz)表示，與去年同期相較，11月和12月的支出可能增加11.5%，高於許多零售分析師和NRF本身的預測。

NRF本就預期今年假期銷售將創新高紀錄，預計10月下旬的銷售額將較去年增加8.5%至10.5%。該組織表示，預計11月和12月的銷售額將創下8344億至8590億元的歷史新高。

克萊恩亨茲表示，「人們有能力花錢，而且有心情花錢。」他指出，疫情帶動強勁資產負債表、低失業率以及為假期聚會而團聚的願望。

他承認仍有不確定因素，包括消費者將如何應對omicron變種病毒，以及這是否會改變購物和慶祝假期方式或可能購買的東西。

他說，「沒有任何一種水晶球可以提供明確的預測，但最新數據令人鼓舞，並提供了有用的分析。」「事實上，整體假期可能比預期的還要好。」

到目前為止，今年假期已有不同節奏和獨特的挑戰。由於擔心產品供應和運輸延遲，購物者很早就開始購買禮物。在港口擁擠和卡車司機短缺之下，零售商努力維持貨物流通。從材料到燃料的所有商品價格上漲意味著消費者無論是在網路上還是在實體店購物，優惠折扣都變得更少。

大量支出提前到10月和11月初，將黑色星期五和網購星期一等主要購物主力搶走一些風頭。根據NRF數據，與過去2年相比，在感恩節周末期間，購物者數量和平均支出均有所下降。

克萊恩亨茲認為購物者會繼續消費，即使已經買了很多禮物，「看看去年11月的數字，今年10月初和11月的表現也一樣非常非常強勁。」「人是習慣性的動物。從現在到假期結束還有很多時間。」

變種病毒 黑色星期五 疫情

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