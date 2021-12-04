研究：半數家有幼童者貧困風險高

根據最新研究，幾乎半數有6歲以下小孩的美國家庭面臨陷入貧困的高風險，主因父母的工作不安全或不穩定。該研究用4個指標來衡量父母是否處於不太理想的就業狀況：工作時間表、職業、時薪和每周工時。研究發現如果父母的這些就業因素不穩定，小孩在幼年就更可能陷入貧困。

財測未達預期 DocuSign暴跌

電子簽名軟體製造商DocuSign股價暴跌42.22%，因該公司第4季業績財測低於分析師 預期。DocuSign預計第4季營收 將在5.57億元至5.63億元間，而分析師平均預期該季營收入為5.738億元。但DocuSign第3季調整後每股獲利58分，高於分析師預期的46分，營收5.455億元，也高於預期的5.31億元。

SpaceX另建Starship新發射台

SpaceX CEO馬斯克宣布，該公司在佛州為其Starship火箭另建一個發射台，希望用另一個新地點來發射開發中的巨型火箭。他在推文中說：「建造星際飛船軌道發射台的工作已經開始。」Starship是SpaceX正在開發的下一代大型火箭，為月球和火星任務發射貨物和人員。

推特 新CEO加速重整高層人事

剛取代聯合創始人多爾西(Jack Dorsey)出任推特CEO的艾格拉瓦(Parag Agrawal)正在迅速重組產品和工程方面的領導結構。推特3日在監管文件中表示，「為了提高問責、速度和營運效率」，該公司將設立總經理職位，「領導工程、產品管理、設計和研究的所有核心團隊。 」

Capital One取消刷卡透支手續費

Capital One本周加入同業行列，取消客戶所有透支和資金不足(NSF)的手續費。這對消費者來說是個好消息。透支費向來被視為給客戶的「福利」，確保其採購不會被拒絕。但根據消費者金融保護局(CFPB)統計，它們已成銀行賺錢機器，在2019年高達154.7億元，幾占當年手續費收入三分之二。

谷歌不要求員工如期重返辦公室

根據內部電子郵件，谷歌最終不再要求員工在1月10日重返辦公室。該公司安全副總裁瑞考(Chris Rackow)在給全職員工的電郵中寫道，將等到新的一年再評估美國辦公室何時可以安全地恢復成為「穩定、長期的工作環境」。