蘋果成了最新網紅股？策略師解讀近來逆勢漲法確實如此

蘋果本周股價逆勢上漲。 路透

金融時報報導，解讀本周蘋果 （Apple）的股票 交易活動之後，策略師指向與網路散戶投資 人和爆量的選擇權交易有關。

美股因為新變種病毒的出現而崩跌之時，蘋果股價卻神秘上揚。交易員表示，蘋果這波漲法與今年各個網紅股（迷因股）噴發行情一致——選擇權市場交易又猛又狠，伴隨著網路股票投資板上散戶的熱烈討論。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）策略師Greg Boutle說：「證據就是散戶大量開設帳戶，然後選擇權交易爆量。」

蘋果市值在本周二（11月30日）高漲到2.7兆美元，過去一個月來股價上漲8%，而標普500指數同期間是下跌的。

根據資料供應商Breakout Point的數據，在知名網路社群平台Reddit的「押注華爾街」熱門散戶股票討論板上，蘋果是本周討論度最高的股票。

選擇權市場上，投資人大量敲進蘋果買權。周三和周四，超過500萬口蘋果買權合約被買入，這兩天蘋果的選擇權交易量，擠進蘋果選擇權交易史上最大量的前15名之內。

金融時報說，蘋果的買權合約集中在散戶愛買的即將到期合約，避險基金若需要對沖他們的曝險，就必須進行相同的交易，這又會再將該檔股票的股價推高。不過這次蘋果是否被如此操作，策略師之間有所辯論。有人主張基本面蘋果也有利多支撐。