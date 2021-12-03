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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

Omicron搗蛋 聯航：下波訂位率更高

財經新聞組／綜合報導
國際旅遊才剛見起色，變種病毒又出現。（路透）
國際旅遊才剛見起色，變種病毒又出現。（路透）

Omicron變種病毒的全球蔓延可能會進一步拖延旅遊業的復甦，這是個全新的挑戰，尤其是在國際旅遊經歷20個月低迷之後剛開始回升。

南非科學家上周首次宣布發現該病毒，1日在州確認美國首例病例，引發一系列新的旅遊限制，令許多出遊者感到意外，部分國家暫時禁止來自當地的航班或乘客。

美國政府2日宣布，無論疫苗接種程度，包括美國公民在內的入境國際旅客必須出示在出發前一天的新冠病毒測試陰性證明，由原本的3天縮短。

某些航空業高管對需求將繼續復甦表示樂觀，但程度有所不同。

聯合航空CEO柯比(Scott Kirby)表示：「顯然已經出現更高的訂位取消率，但現在下結論還為時過早。」他預計訂位數不會像Delta變種病毒時那樣下降，「下一波高峰將會更高。」

奇異電氣(GE)航空CEO史拉特里(John Slattery)表示，航空公司客戶仍在期待「強勁的春夏需求」。

即使如此，惠譽評級30日將今年全球空中交通的展望調降至2019年水平的一半多一點，之前的預測為下降35%，並調降對2022年和2023年的展望，並指出「全新、高度傳染的變種病毒，就像Omicron，可能導致營運條件不穩定以及可見的下行風險」。

日本、以色列和摩洛哥的規定最為嚴格，暫時完全禁止外國人入境。英國現在要求對國際入境者進行PCR檢測，而美國自29日起禁止來自南非、賴索托、史瓦蒂尼、波札那、納米比亞、馬拉威、莫三比克和津巴布韋的遊客入境。美國3周前才剛解除國際遊客的禁令。

前航空公司高管兼旅遊業諮詢公司Atmosphere Research Group創始人哈特維爾特(Henry Harteveldt)說，「旅遊限制、篩檢要求和檢疫限制的加強，可能比變種病毒本身對旅遊有更大的影響。」

變種病毒 南非 CEO

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