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FTC控壟斷 輝達收購Arm受阻

財經新聞組／綜合報導

美國聯邦貿易委員會(FTC)2日提起訴訟，以反壟斷為由阻止輝達(Nvidia)以400億元金額自軟銀(SoftBank)手中收購Arm。

自這件收購案在去年宣布之後，一直面臨監管機構的審查。美國政府的舉動是其至今面臨的最大障礙，可能威脅該交易能否完成。

FTC發表聲明表示：「這椿縱向收購將能使全球最大晶片公司之一控制競爭對手賴以開發自有競爭晶片的演算技術和設計。」

Arm是大多數半導體公司的架構技術核心供應商。它的Arm指令集是幾乎所有操作智慧手機行動處理器的核心，包括蘋果和使用高通晶片的Android設備製造的處理器。

但該公司在晶片業的角色向來是作為一個中立供應商，這引發人們擔憂輝達可能會切斷競爭對手的基本Arm技術。輝達生產的一些處理器也採用Arm設計的內核及其架構，但該公司以使用不同架構的繪圖處理器而聞名。

FTC在投訴聲明中指出，規畫中的合併案將使輝達有能力和動力利用其對這項技術的控制來弱化其競爭對手，減少競爭，並最終導致產品質量下降、創新減少、價格上漲和選擇減少。」

FTC還表示，Arm的授權對象，包括輝達競爭對手在內，都與其共享競爭資訊。FTC的訴訟主要集中在輔助驅動晶片、網路產品和雲端計算公司的ARM微晶片。

這項交易案在國際間也受到審查。歐盟委員會於10月宣布對該交易進行深入調查。

輝達也發表聲明表示：「輝達將投資於Arm研發，加速其路線圖，並以促進競爭的方式擴展其產品，為所有Arm授權商創造更多機會並擴展Arm生態系統。輝達致力保留Arm的開放授權模式，並確保其IP可供當前和未來所有感興趣的申請者使用。」

輝達之前表示預計ARM交易將於2022年完成。FTC 2日表示，預計行政裁判將於2022年8月開始。

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