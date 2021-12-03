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專家：推特落底 買點浮現

財經新聞組／綜合報導

市場資深策略師表示，推特(Twitter)正在接近轉折點。這家社交媒體公司股價2日觸及2020年以來最低點。推特自10月下旬開始走跌，並在11月29日宣布技術長艾格拉瓦(Parag Agrawal)將接替多爾西(Jack Dorsey)擔任CEO加速下跌。

Ark Invest操盤人伍德(Cathie Wood)證實，在推特領導層出現變動後她買進了110萬股推特股票。她1日表示看好艾格拉瓦對該公司的願景以及推特與NFT熱潮有關的驗證能力。

Fundstrat Global Advisors全球技術策略主管紐頓(Mark Newton)表示，現在，該股已接近潛在的關鍵時刻，「未來幾周可能會出現觸底反彈的跡象。」「它現在已從2月中旬的高點下跌近50%，從技術面而言，如果出現50%的絕對回跌幅度，這通常是個非常重要的訊號。」

他表示，該股嚴重超賣並逼近2018年和2019年時的前高點，差不多在42元附近「非常關鍵的支撐位」，「我個人認為風險回報越來越好。」「該股會在接下來幾周內觸底反彈。應該會開始緩慢上升到55元左右。」

推特2日下跌0.42%至42.65元。

Rockefeller Capital Management旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，全球37.8億個推特用戶應該會繼續推動整體領域的發展，「該領域的創新超出技術線圖的範圍。競爭真的很激烈。」

他說，「因為廣告收入會增加收入流，這些公司可以在創新的同時繼續賺錢，並在未來成為一方之霸。所以我認為在整個科技類股中，社交媒體重要組成部分，將繼續成長，將繼續存在於這個世界，我們作為人類比以往任何時候都更加依賴它。」（財經新聞組）

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