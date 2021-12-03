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全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

財經簡訊

財經新聞組／整理

續領失業金人數 低於200萬

勞工部報告，上周初請失業金人數為22.2萬人，低於華爾街預期的24萬人，遠高於前周下修後的19.4萬人，已達疫情前水平。持續申領失業救濟金人數下降10.7萬人至196萬人，自疫情初期以來首次低於200萬人。上次低於這個數字是在2020年3月14日。

SEC實施修正案 審計中企

在美國上市的外國企業如果其審計師不遵守相關要求，可能會被摘牌。美國證券交易委員會(SEC)通過修正案，最終確定實施2020年完成立法的《外國公司責任法》(HFCAA)。中國監管機構一再拒絕2002年成立的上市公司會計監督委員會(PCAOB)的要求，檢查在美上市和交易的中國企業。

福特F系列皮卡 蟬聯銷售王

福特汽車表示，其F系列皮卡將在2021年連續第40年成為美國最暢銷的車型，並連續第45年成為最暢銷的卡車。雖然包括F-150車型和其他更大型號的皮卡幾十年來一直是銷量第一，但由於半導體晶片的持續短缺導致整體產業產量下降，今年仍能保持冠軍頭銜尤其引人注目。

建私營太空站 NASA簽約3企

在國際太空站即將退役之際，美國航太總署(NASA)與3家公司簽約開發私營太空站。NASA宣布，根據其商業低地軌道目的地(CLD)計畫，與貝佐斯的藍色起源(Blue Origin)、諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)和Nanoracks總計簽下4.156億元的合約。

波音737 Max禁飛 中國或解除

中國航空監管機構2日指示航空公司須執行波音737 Max機型再度升空所需的更改，代表中國可能解除超過2年半的禁飛令。中國民航局在官網發布的適航指令中說：「在進行充分評估後，中國民航局認為糾正措施足以解決該機型的不安全狀況。」

iPhone需求低 蘋果股價跌

《彭博》報導，蘋果公司預警其供應商今年假期新iPhone的需求低於預期，股價下跌0.61%。本季是蘋果新款iPhone機型iPhone 13上市的第一個完整單季。蘋果在假日購物季前推出新版AirPods和新版MacBook Pro。但iPhone仍然是最賺錢的產品，因此需求減弱的任何跡象都肯定會導致股價走低。

iPhone 蘋果 太空

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