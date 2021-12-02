小摩：Omicron致命性可能較低 投資人可逢低買進

摩根大通（小摩）策略師建議，Omicron新冠變種病毒引發市場動盪，是投資人逢低買進的機會。 路透

摩根大通（小摩）策略師表示，近來Omicron 新冠變種病毒 引發市場波動，或許是投資人逢低買進股票和大宗商品的機會，因為Omicron病毒可能沒那麼致命。

小摩策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）和卡普蘭（Bram Kaplan）在報告中表示，儘管Omicron的傳染力較強，但初步報告顯示這種病毒的致死率可能較低，符合過去的病毒進化模式。他們表示，這或許對風險市場有利，因為這可能代表疫情結束已顯現曙光。

小摩策略師指出：「Omicron（的致死率較低）可能催化殖利率 曲線變陡（而非趨平）、從成長股輪動到價值股，讓受惠於疫情和封鎖措施的類股出現賣壓，經濟重啟題材上漲。我們認為，近來這些板塊下跌，提供了逢低承接周期股、大宗商品和經濟重啟主題資產，以及布局債券殖利率走高及曲線趨陡的機會。」

新的變種病毒株最近幾天引發市場震盪，世界各地收緊旅行限制。儘管一些衛生官員表示可能仍需數周才有定論，但澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，沒有跡象顯示Omicron比其他病毒株更致命。

隨著疫情的發展，摩根大通首席全球市場策略師克蘭諾維奇先前已曾建議押注經濟重啟主題，捍衛價值股。他也曾表示，市場對Delta變種病毒的威脅反應過度。

摩根大通策略師指出，依據歷史模式，毒性較低但傳染性更強的病毒會快速淘汰掉毒性較高的毒株。若Omicron也是如此，這種病毒可能成為促使新冠變成類似流感的催化劑。