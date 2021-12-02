蘋果支持Apple Watch、Mac Pro零組件取得關稅豁免

蘋果公司在洛杉磯的專賣店。美聯社

根據美國貿易代表署官網，蘋果 公司（Apple）周三（1日）提出8項有關智慧手表Apple Watch和高階筆電Mac Pro的公眾意見，希望這些產品能暫時豁免川普 時代加徵的關稅 。這是申請流程裡的一個步驟，可能導致政府允許進口自中國的蘋果手表和Mac Pro零組件，免徵現行稅率分別為7.25%和25%的關稅。

此舉提醒外界，美國企業仍苦於川普與中國大打貿易戰時加徵的關稅，尤其是大部分的豁免許可都在2020年末或今年初到期失效。已組裝完成的蘋果手表和部分Mac Pro零組件也在受影響的產品之列。

美國貿易代表署10月表示，將依個案考量重新恢復部分關稅豁免許可，尤其是如果產品只能自中國採購的話。

蘋果產品的最終製造地點幾乎全在中國，雖然該公司努力讓產地多元化。

在聲請蘋果表的關稅豁免時，蘋果強調這是「美國設計的智慧表」，消費者因行動連網或健康應用需求而廣泛使用，應豁免關稅。

蘋果也支持該公司唯一在美組裝電腦產品Mac Pro的7項零組件取得豁免，其中包括巧控板、電源供應器和電路板在內，蘋果說這些零組件很複雜，又是量身訂做，無法自中國以外地區採購。