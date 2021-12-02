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感恩節買氣弱 聖誕節也悲觀…民眾憂供應鏈受阻提早購物

財經新聞組／綜合報導
感恩節業績不如預期，聖誕節前景更悲觀。（歐新社）
感恩節業績不如預期，聖誕節前景更悲觀。（歐新社）

距離聖誕假期還有24天，零售商希望消費者能繼續消費。稍早的感恩節假期，購物者雖開始採購節日禮物，但從黑色星期五到網購星期一的銷售業績並不如預期強勁。

Coresight Research創始人兼CEO韋恩斯維格(Deborah Weinswig)表示，雖然分析師有很高的預期，但覺得缺乏熱情，「通常人們會彼此詢問：『假期購物如何？買了些什麼？』」但今年似乎沒有這種感覺，我不確定為什麼會這樣。」

她說，這可能是因為消費者無法專注於家庭聚會和大型派對，對物價上漲感到失望，或者因避免缺貨和運輸延誤而調整其購物方式。

包括亞馬遜、沃爾瑪和目標百貨(Target)在內的零售商早在10月就展開宣傳假期特賣和黑色星期五式的促銷活動。消費者也有其他動機提早購買禮物，許多人沒有追逐大幅折扣或搶購熱門必備禮物，而是擔心由於供應鏈問題而找不到值得購買的東西。

這一波提早購物潮可能已經搶走了假期購物的一些風頭，包括黑色星期五和網購星期一。根據美國零售聯合會(NRF)的統計，從感恩節當天到網購星期一的感恩節周末購物者總數和平均支出都下降了。在為期5天的假期周末期間，近1.8億人購物，而2020年和2019年分別為1.86億和1.9億。

NRF表示，平均支出也有所下降，感恩節周末與假期相關的購物平均支出為301.27元，而2020年為311.75元，2019年為361.90元。

NRF CEO謝伊(Matt Shay)表示，提前購物已經改變了銷售高峰的效應。消費者一年前就從10月開始購買禮物、裝飾品，以避開擁擠。今年，供應鏈的擔憂再次將這個時間表提前，「特別是感恩節周末和黑色星期五，與其說是開跑，不如說是中場休息。」

黑色星期五 供應鏈 零售商

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