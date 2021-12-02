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Omicron出現前 CEO們對未來半年經濟樂觀

財經新聞組／綜合報導

商業圓桌會議(Business Roundtable)最新調查結果顯示，強勁的消費者需求引發大型企業CEO對未來6個月經濟的樂觀情緒。

該遊說團體成員多為美國大型企業CEO，他們警告，這項調查是在新的omicron變種病毒出現之前進行的，而且該調查僅歸納了高管們對未來6個月的看法。

商業圓桌會議發布第4季CEO經濟展望調查，其指數升至過去20年來最高水平124，比第3季上升10點。

最重要的是，CEO表示其招聘計畫增加了13個百分點，資本投資計畫增加7個百分點，銷售預期增加9個百分點。該組織表示，巨大的被壓抑消費者需求遭釋出，是企業高增感到樂觀的主要原因。

商業圓桌會議主席、沃爾瑪CEO麥克米倫(Doug McMillon)說，「隨著消費者開始恢復旅遊和消費，本季調查反映出經濟反彈令人鼓舞的跡象。」「要想在2022年下半年保持強勁的成長，就必須繼續戰勝疫情，包括新的變種病毒。」

在首度對2022年美國GDP成長的估計中，CEO們預計將成長3.9%。

商業圓桌會議調查還詢問CEO們面臨的成本壓力。48%的人認為勞動成本是最大成本壓力，其次有20%認為供應鏈中斷，接下來有17%認為是材料成本。

商業圓桌會議CEO博爾騰(Josh Bolten)則點出國會山莊最近的立法是高管們對經濟持樂觀態度的原因之一，「最近兩黨共同支持的基礎建設投資和就業法案，引導急需的資源來升級全美的實體基礎建設和寬頻接入，是對經濟長期健康的重要投資。」「隨著經濟恢復正常節奏，穩健的經濟政策有助於長期保持強勁成長。」

這項調查是在11月3日至11月22日之間進行。世界衛生組織(WHO)在11月26日將omicron公布為「值得關注的變種病毒」。

CEO 變種病毒 投資

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