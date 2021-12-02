百思買股價格跌至102.25元 戈登：有望回升

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)表示，耐心的投資 人可能很快就有最佳機會買進百思買(Best Buy)。

史坦普500指數中近40%的成分股，包括百思買、迪士尼、百健(Biogen)和一些旅遊股，目前交易價格都低於200日移動均線，這是追踪長期價格變化的關鍵指標。

然而，戈登表示，百思買可能接近一個獨特的買入機會。他引用該公司的數位擴張成績指出，「自2013年以來，相對於史指，該股一直表現強勁。」「如果它回跌至90元突破水平將是投資人的大禮。目前還不確定是否會觸及，會繼續關注。」

百思買1日下跌4.23%至102.25元。

戈登表示，該股公布11月財報後持續下跌，但可能會重新獲得動力。上季財報毛利率 收縮，管理層預測第4財季銷售額預計將下降。

他說，「該股因財報而受到如此沉重的打擊主要原因在獲利率，一旦供應鏈問題開始緩解、需求增加，也許就會恢復正常。我認為百思買可能會回升，所以一定會關注它。」

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)則表示，波音也可能出現回升走勢，「在感恩節周末，TSA數據顯示有2000萬人搭機出行，這令人鼓舞。」「這種情勢讓人樂觀。而不會在走勢圖中顯現。」

他說，波音約三分之二的獲利來自製造商用飛機，股價 低於200元「的確就是進場機會」。

波音1日下跌4.86%至每股188.19元。

基爾伯格說：「總的來說，波音還沒有真正從圍繞737 Max機型的危機中復甦。」

他說：「我真的相信最新的omicron變種病毒效力可能會逐漸減弱，讓假期旅遊越來越多。」「目前股價低於200美元，這樣的機會不宜放過。」（財經新聞組）