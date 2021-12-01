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美股二懸疑突現新轉折 分析師憂賣壓剛開始

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾「鷹」味轉濃的一番話，加深美股跌勢。 路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾「鷹」味轉濃的一番話，加深美股跌勢。 路透

美國股市近日來呈現蹺蹺板走勢，隨新冠變種病毒Omicron消息今天跌下去、明天又漲回來。但分析師指出，周二（11月30日）美股走勢值得玩味，三大指數跌幅都近2%，反映市場遭長久來擔驚受怕的兩大顧慮出現不利後市的新轉折，投資人宜慎防這波賣壓才剛開始。

巴隆周刊（Barron's）報導，由新冠新變異株Omicron引爆的這波賣壓「可能方興未艾」。這是因為，根據RBC日前發布的民調，投資人對新變種病毒最關切兩個問題：Omicron造成的傳染有多嚴重？疫苗保護效力有多強？

目前還不知確切答案，但周二有個關鍵資訊浮現：莫德納（Moderna）執行長班瑟爾坦承，自家疫苗對抗這隻新變種病毒的效力可能不是很強，Regeneron製藥公司也認為自家療法對抗Omicron不如對抗其他變異株來得有效。

此利空消息傳出後，美股三大指數30日盤中應聲下跌逾1%。

景順（Invesco）首席全球市場策略師Kristina Hooper在報告中寫道 ：「市場肯定還有進一步下跌空間，未來數周市場波動也可能加劇，尤其因為圍繞這個變種病毒打轉的種種不確定性。」

原先，市場人士還一廂情願認為，如果Omicron造成嚴重衝擊，有可能促使聯準會（Fed）延緩縮減購債的腳步，依此推論將來開始調高利率的時間點也將往後挪，這種發展可望使美股漲勢持續不輟。

不料，Fed主席鮑爾30日在國會作證的發言，粉碎了這種希望，導致美股30日尾盤跌幅擴大。鮑爾說，成長力道強勁和通膨壓力升高，可能促使Fed加快縮減購債步調。減購債券腳步加速，意味Fed將來啟動升息周期的時間點也會比預期早。這將推升借貸成本，進而可能抑制經濟成長。

結果是，美股30日在兩大顧慮夾殺下，不支倒地。倘若現有疫苗對抗Omicron的防護力太弱，迫使世界各國祭出更嚴格的旅遊限制和封鎖措施展，對經濟造成的衝擊堪虞。猶有甚者，在面對Omicron威脅之際，Fed如果不但不延緩縮減購債、反而加快腳步，導致升息時間比預期更早到來，不啻是對經濟成長構成另一重擊。

美股此刻必須承受諸多利空考驗，市況隨新聞標題起起落落在所難免；更糟的是，假如Omicron展望惡化而Fed貨幣政策果真轉「鷹」，恐怕還會嚐到更多苦頭。

Omicron 美股 變種病毒

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