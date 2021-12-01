馬斯克用「破產威脅」來激勵SpaceX員工？

馬斯克日前發信給員工警告SpaceX可能破產，除非能加速生產為其星艦（Starship）火箭提供動力的猛禽（Raptor）引擎。CNBC報導，這很可能是馬斯克激勵員工的策略。路透

假如馬斯克 旗下的太空探索公司（SpaceX ）真的在考慮可能宣告破產 ，至少這不是頭一次。

財經網站CNBC本周二取得SpaceX執行長馬斯克在感恩節後第二天發給員工的一封信，這位億萬富翁說，這家火箭公司可能面臨「真正的破產風險」，除非能加速生產為其星艦（Starship）火箭提供動力的猛禽（Raptor）引擎。

每趟火箭飛行可能需要多達39具猛禽引擎。馬斯克說：「如果明年我們無法實現每兩周至少一次的星艦飛行率，我們將面臨真正的破產風險。」「坦白說，我們需要所有人齊心協力從一場災難中恢復過來。」

這並不是SpaceX第一次面臨嚴重的財務風險：馬斯克經常談到2002年時成立這家公司的風險有多大，以及如何在幾年後差點倒閉。去年馬斯克在推特上說，在成立特斯拉和SpaceX的「初期」，他幾乎不相信這兩家公司都會成功。馬斯克說：「我（曾經）認為SpaceX和特斯拉的價值為零美元的可能性超過90%。」

2013年馬斯克在Google for Startups活動上談到SpaceX在2006至2008年間三度嘗試火箭發射均失敗後幾乎破產的原因。問題很簡單：他自己投資了大約1億美元創立SpaceX ，僅三度嘗試將火箭送上地球軌道。

SpaceX前三次嘗試都失敗，第一次是因為著火，而接下來兩次是未能進入軌道。馬斯克說：「當時我想，好吧，我們可以負擔得起三次發射，然後第三次失敗了。」「那是非常非常痛苦的練習。 我們太愚蠢了，不知道如何讓火箭進入軌道。」

馬斯克說，他不但沒有收掉公司，反而再掏腰包投入了更多錢—剛好夠第四次發射。他2017年在澳洲阿德雷德舉行的國際太空大會 (IAC) 會議上說，如果第四次發射失敗，SpaceX 將永久收攤。

馬斯克說，對SpaceX來說，事情就是這樣，但那天命運眷顧我們，原因是第四次發射成功了，據報導是因為工程師更改了一行代碼來解決第三次發射所遭遇的問題。 這項成功幫助了SpaceX與美國NASA簽訂了價值約16億美元的商業合約，為這家年輕的公司續命。

如今，SpaceX已沒那麼年輕了—上個月它的估值達到了1,000億美元，令人難以相信這家公司真的會再度面臨破產。去年10月，摩根士丹利的一項調查發現，大多數「機構投資人和產業專家」咸認，SpaceX最終可能會變得比特斯拉更有價值，後者目前的市值超過1.1兆美元。

馬斯克很可能是利用破產威脅作為激勵員工的策略，但正如CNBC在30日所指出，猛禽引擎對SpaceX的財務未來至關重要—因為該公司將需要其星艦火箭將其下一代星鏈（Starlink）衛星送入軌道。根據彭博資訊報導，正是這種風險促使馬斯克成為世界上最富有的人，估計其淨資產為3,100億美元。