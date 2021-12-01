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縮減購債加速 股指再度暴跌

財經新聞組／綜合報導

投資人重新評估新冠變種病毒omicron帶來的風險，美股30日暴跌，扭轉了29日的反彈。

在聯準會(Fed)主席鮑爾表示將在12月會議中討論加快縮減購債規模後，股指跌至盤中低點。

受美國運通和Salesforce下跌拖累，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%至3萬4483.72點。史坦普500指數下跌88.27點或1.9%至4567點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌245.14點或1.55%至1萬5537.69點。小型股指標羅素2000指數下跌1.9%至2198.91點。

Moderna CEO班塞爾(Stephane Bancel)告訴英國《金融時報》，預計現有疫苗對新變種病毒的效果會降低，也是下跌主因。Moderna下跌4.36%。

旅遊股再次受到打擊。Expedia Group下跌3.25%，Norwegian Cruise Line Holdings下跌3.44%，Booking Holdings下跌3.67%。

10年期美國國債殖利率進一步跌破1.45%，原因是投資人擔心新變種病毒導致經濟放緩。10年期殖利率收跌5個基點至1.47%；1個基點等於0.01個百分點。

美國西德州中質原油(WTI)原油期貨下跌5.4%或3.77元至每桶66.18美元。

道指在11月下跌3.7%，史指本月下跌0.8%，那指微升0.2%。羅素2000指數下跌4.3%，為2020年3月以來最糟單月表現。

指數 殖利率 變種病毒

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