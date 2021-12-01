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NRF：omicron改變假期消費模式

財經新聞組／綜合報導

當消費者在感恩節購物高峰期的周末購買禮物時，omicron變種病毒卻頓成頭條新聞，促使公衛官員採取行動。

全國零售聯合會(NRF)CEO謝伊(Matt Shay)表示，新的疫情限制可能會改變今年假期的消費模式，將更多的資金用於電子產品、玩具、服裝和其他物品，而非度假和看電影。

他指出，「不幸的是，我們知道，當這些變種病毒對經濟產生真正的影響時，部分商品將實際上從中受益，因為人們改變了體驗經濟的方式，並對另一方面的經濟體驗支出更多時間和更多金錢。」

根據NRF數據，11月和12月的假日銷售額預計將增加至8434億元至8590億元的歷史新高，代表今年銷售額將成長8.5%至10.5%。NRF 30日再度重申對今年假期旺季的樂觀預測。

隨著越來越多人對再次出門購物感到安心，親身體驗式的禮物如旅遊券、餐廳用餐和作水療預計今年將捲土重來。

諮詢公司埃森哲(Accenture)於8月對大約1500名美國消費者進行的一項調查顯示，大約43%的消費者表示計畫在今年假期購買體驗式和服務類禮品。調查發現，這種趨勢在年輕世代中更為明顯，53%的千禧世代和50%的Z世代表示計畫在體驗式商品上花錢。

謝伊說，即使出現新的變種病毒，但NRF對消費者的消費欲望充滿信心。他說，今年假期的疫情背景看來大不相同，因為更多美國人接種了疫苗

他說，「我們認為資訊透明很重要，有理由遵循過去一直採取的安全做法和接種疫苗的要求，但沒有理由恐慌。」

變種病毒 疫情 疫苗

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