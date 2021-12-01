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鮑爾：通膨升溫 恐加速縮減購債

財經新聞組／綜合報導
鮑爾說通膨升溫可能促使Fed加快縮減購債步伐。（路透）
鮑爾說通膨升溫可能促使Fed加快縮減購債步伐。（路透）

聯準會(Fed)主席鮑爾表示，面對不斷升溫的通膨壓力，Fed可能會加快結束購債。

他在參議院委員會中表示，降低每月購債規模的步伐可能比11月初宣布的每月減少150億元的速度更快。

鮑爾表示，預計這個問題將在12月的會議上討論。

他說，「目前經濟非常強勁，通膨壓力更高，因此在我看來，考慮及早結束11月會議宣布的縮減資產購買計畫是合適的，也許提前幾個月。」「我預期將在即將舉行的會議上討論這個問題。」

依原訂的縮減計畫，購債計畫將在明年6月左右結束；如果委員會選擇加速，可能會在春季初時結束，讓Fed保有隨時升息的餘地。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在11月會議後表示，每月將削減150億元購債規模，包括100億元的美國國債和50億元的抵押貸款支持證券(MBS)。

然而，會後聲明強調這是依11月和12月現狀採取的決定，「如果經濟前景出現變化，會隨時調整購買步伐。」

會議紀錄顯示，FOMC成員不僅準備削減資產購買，如果通膨持續高漲，還準備開始升息。

鮑爾表示，債券購買累計讓Fed的資產負債表增加4.5兆元至8.73兆元。然而，經濟的回溫已經消除量化寬鬆的緊迫性。

他說，「隨著經濟持續走強，需求明顯減少，因為通膨已經持續顯著上揚，這就是將縮減規模的原因，這也是將在下次會議討論加速縮減的原因。」

他沒有指出會加快多少。花旗集團經濟學者表示，Fed可能將其削減購債幅度加倍至每月300億元。

但鮑爾強調，縮減購債不應被視為即將升息的跡象。

市場目前預計2022年至少升息2次，可能在12月升息3次，而Fed官員9月時預測顯示並不那麼激進。這些預測也將在12月更新。

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