不畏疫情 專家挺達美航空

對於消費者來說，上周末喜憂參半。首先，在旅遊方面，TSA上周篩查超過1400萬名旅客，是去年的2倍多，但仍低於2019年水平。omicron變種病毒 的出現也讓旅遊股本周開始受到關注。

與此同時，在零售方面，黑色星期五業績令人失望，商店客流量較2019年下降近30%。但分析師仍預計整體假日支出將健康成長。

然後是電影票房反彈。受惠「Gucci：豪門謀殺案」(House of Gucci)和迪士尼的「魔法滿屋」(Encanto)，美加周末票房收入超過1.42億元。

Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示：「omicron變種病毒是最美中不足之處，而且我們還不知道它是什麼。」「但預計市場將繼續反彈。我仍看好達美航空，即使可能出現新的旅遊禁令。」

達美航空過去一周下跌9%，已較3月高點下跌31%。

然而，如果omicron的威脅比想像中更嚴重，桑契斯說，那麼加倍投資現有更具防禦性的股票才合理，「沃爾瑪 就是其中之一。沃爾瑪在處理供應鏈問題方面一直是個大贏家，且總能在競爭中脫穎而出。」

她說，「或者以數位化為重點，也就是亞馬遜 。由於經濟重新開放，今年日子會更難過，但這個題材不會消退。」

沃爾瑪和亞馬遜今年表現都落後大盤。沃爾瑪2021年下跌1%，亞馬遜上漲9%。同期史坦普500指數上漲24%。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)同意桑契斯的觀點，亞馬遜的確是贏家，「從上而下來看，宏觀趨勢再次支持高成長投資。」「在近期利率和大宗商品的不確定性中，這些成長型個股展現出相對實力。」

他說，「從亞馬遜相對史指走勢來看，反而是自下而上。」「自2020年7月觸頂之後，它一直表現不佳，但現在開始趨穩。」重返200日移動均線之上將可支持亞馬遜進一步上漲。