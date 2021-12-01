房價漲幅縮水 16月首見

根據史坦普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數 ，9月房價年增19.5%，低於8月19.8%的年漲幅。這是自2020年5月以來年增率首次下降。10大城市綜合指數年增17.8%，低於8月的18.6%；20大城市綜合指數年增19.1%，低於上月的19.6%。

SpaceX恐破產？馬斯克震怒

馬斯克對SpaceX在開發其Starship火箭的Raptor引擎缺乏進展感到憤怒。他在感恩節後一天向全公司發送電郵中指出，「Raptor的生產危機比幾周前更加嚴重。」「如果明年Starship無法實現至少2周一次的發射率，我們將面臨真正的破產風險。」

亞馬遜宣布在感恩節後銷售額破紀錄，為零售業低迷的假日購物提供了樂觀的前景。亞馬遜貼文指出，從黑色星期五到網購星期一，家居用品、玩具和服裝是最受歡迎的項目。熱門商品包括蘋果AirPods、Fire電視棒和Revlon One-Step吹風機。但並未透露確切銷售數據。

天然氣 期貨 跌至3個月低點

天然氣期貨跌至近3個月來的最低水平，因冬季氣溫預測高於預期。1月交割合約下跌7%至每百萬英熱單位(MMBtu)4.51元，為9月1日以來新低。該合約29日大跌11.37%至4.85元。合計過去2個交易日該期貨下跌超過17%。天然氣本月下跌約16%，連續第二月下跌，為2018年12月以來最糟單月表現。

被英要求賣Giphy Meta上訴

臉書母公司Meta已被英國競爭監管機構告知，它必須出售GIF共享平台Giphy，因該交易可能會損害社交媒體用戶和英國廣告商的利益。Meta不同意該裁定，正在考慮上訴。監管機構總結指出，Meta收購Giphy將減少社交媒體平台間的競爭，讓Giphy不再是廣告市場的潛在挑戰者。

Adobe：網購星期一首見衰退

Adobe Analytics發布最新數據顯示，消費者29日在網購方面花費了107億元，較去年同期減少1.4%；這是Adobe自2012年開始調查電商支出以來首次發現網購星期一支出放緩。不過即使經濟放緩，但Adobe預計整個假日季的電商活動將創下紀錄，因為購物者將消費分散成更多天。