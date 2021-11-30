Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

南非發現新冠病毒新變異株Omicron ，並已傳播至一些國家，消息聽在股市投資 人耳裡很恐怖，全球股市上周五（26日）因此重挫，美股三大指數當天收盤就全面大跌逾2%。但分析師認為，跌了一波後，現在市場價位可能已對Omicron利空反應過了。

巴隆周刊（Barron's）報導，Omicron歷經多次變異，可能以迥異於其他已知變種病毒 的方式加速傳染人類，在新變種病毒的傳染力和致死率都不明的情況下，投資人驚慌不難理解，畢竟若全球再掀新一波疫情，世界各國可能不得不再祭出旅遊限制、甚至封鎖國境，這將傷害全球經濟復甦。

已有一些國家暫時禁止來自南非的旅客入境，以色列甚至已對外國遊客關閉邊境。即使在26日Omicron消息傳出之前，歐洲新冠肺炎確診病例又開始急遽增加，迫使奧地利實施封鎖防疫令。

然而，美國股市26日在第一時間對Omicron的反應似乎是一時的恐慌，並不是更長期跌勢的開端。巴隆周刊指出以下三點理由：

一，流動性低，誇大市場震盪

上周五適逢感恩節次日，美股交易時間縮短且許多人仍在度假，市場流動性低，疫情利空消息在此時傳出，引發投資人瘋狂拋售股票，卻難找到買方接手。FactSet資料顯示，當天SPDR S&P 500 ETF Trust成交股數僅5,900萬股，比前幾個交易日的大約7,000萬股大減，更比今年下半年的顛峰1.5億股低39%左右。

富國銀行首席股票策略師哈維說：「壓力大時，流動性相對受限，似乎使跌勢變本加厲。」

二，本周初買盤強勢回歸是吉兆

上周五因低成交量造成扭曲，當天美股暴跌未必預示股票需求將因而一蹶不振。因為許多市場人士因感恩節長周末度假未歸，不能據此斷定尚未重返市場的投資人也站在賣方這邊。TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan說：「隨著更多投資人假期過後回流，市場更可能淡化此利空消息的嚴重性。」

果然，買盤在29日（周一）強勁反撲，使那斯達克綜合指數一舉躍漲逾2%，收復26日在賣壓沖刷下失守的價位。道瓊和史坦普500指數也紛紛回漲0.9%和1.5%。

反彈力道強勁，使史坦普500回升到4,665點，比50日移動均值4,530點高出將近3%，證明投資人大致認為股市在一陣恐慌性殺盤後，應可重拾漲勢。

三，疫苗能迅速調整，將減輕衝擊

逢低承接買盤大舉進場，是對第三個正面訊號的直接反應：新變種病毒或許不至於造成太大的經濟衝擊。輝輲（ Pfizer）周末時表示，有能力對Omicron變種病毒迅速調整自家新冠疫苗；莫德納（Moderna）也預計明年初可能推出修改配方的疫苗。這讓世界各國更能繼續重啟經濟活動，讓經濟復甦持續上軌道。

這不表示新變種病毒不值得擔憂——這確實是一大顧慮，只是目前市場傳達的訊號顯示投資人仍有信心，Omicron利空消息應該沒有起初擔心的那麼嚴重。